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Violencia rompe el algoritmo de influencers en México: asesinan al hermano de la youtuber Ruti San

La creadora digital, popular por compartir en plataformas digitales su estilo de vida en Japón, confirmó el hecho a través de un video

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Ruthi San, una creadora digital popular por compartir en plataformas digitales su estilo de vida en Japón, confirmó el asesinato de su hermano en Tuxpan, Veracruz, a través de un video.

El video más reciente de la creadora digital Ruti San dista de la algarabía que caracteriza sus vlogs en YouTube, donde hace años ganó popularidad por compartir aspectos de su día a día con su familia en Japón.

Ruth Juárez Castellanos, nombre real de la influencer, usó la plataforma para confirmar el asesinato de su hermano mayor, Habib Juárez Castellanos, de 43 años.

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“No quiero entrar en muchos detalles de lo acontecido porque ahorita todavía hay muchas cosas que están en investigación. Desafortunadamente, en México, sobre todo en Veracruz, vivimos una ola de violencia e inseguridad tremenda, pero son temas difíciles y complicados”, expresa entre lágrimas.

El asesinato de Habib Juárez Castellanos

De acuerdo con el portal Imagen del Golfo, hombres armados interceptaron a Habib Juárez Castellanos cuando circulaba en la carretera con dirección a la localidad de Juana Moza en el municipio de Tuxpan.

Mientras manejaba la unidad con número económico 1402, los sujetos se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el sitio.

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Una mujer con cabello castaño oscuro mira directamente a la cámara, con una imagen circular superpuesta de un hombre joven con camisa a cuadros y cabello oscuro
La influencer Ruth Juárez Castellanos confirmó el trágico asesinato de su hermano mayor, Habib Juárez Castellanos, de 43 años, a través de sus plataformas digitales. (Ruti San: Instagram)

Ruthi San: “Fue la primera vez que estuve en México y sentí miedo”

Ante la ola de información que surgió y derivó en especulaciones por su ausencia en redes sociales, Ruti San grabó un video. Bajo el título “Estamos viviendo nuestro duelo”, confirma que el crimen ocurrió el 25 de abril en Tuxpan, ciudad donde radicaba su hermano.

Expresa que, al compartir con su comunidad la tragedia, cese la desinformación con relación al caso, cuya investigación sigue en curso.

“Hay gente que comparte mucha información, mucha información que a veces no es buena que esté en redes sociales y a veces mucha información privada. Hay gente a la que se le ha dado la confianza porque hemos conocido que considerábamos amigos y, teniendo ese acceso, tratan de dar más información”, señaló.

El crimen de Habib Juárez Castellanos, si bien no representa el primer incidente que trastoca a creadores digitales, sí es un caso que se aísla de los asesinatos de influencers por la disputa de cárteles en el noroeste del país.

Con más de 1 millón 300 mil suscriptores en su canal de YouTube “Ruthi Family Vlogs”, Ruti San ha destacado en el competitivo ámbito de los creadores digitales.

Un collage muestra a Ruti San en tres escenas: sonriendo en una calle de Japón, cenando con amigos, y posando junto a otra mujer en una calle urbana
La vlogger Ruti San sonríe desde las calles de Japón, comparte momentos de una cena con amigos y explora la vibrante cultura urbana de Tokio. (Ruti San)

En Instagram, donde suma 460 mil seguidores, ha compartido imágenes al lado de Kenia Os y Luisito Comunica —con quien mantiene amistad—, dos de las figuras digitales mexicanas más reconocidas a nivel internacional en Latinoamérica.

Este último ya había externado su hartazgo por la violencia que azota gran parte de México. En marzo de 2025, tras el hallazgo de osamentas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, Luisito Comunica usó su arrastre en plataformas digitales para centrar la atención en la violencia que generan los cárteles.

“Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar muchísimo dinero mensualmente a los narcos para que no vayan a quemarle el negocio”, indicó.

Sus expresiones le valieron ser blanco de críticas y señalamientos de tener una ideología de derecha; sin embargo, su publicación centró la atención en una discusión que expertos en seguridad consideraron crucial en la vida pública del país.

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