Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

(Instagram)

Ulises de la Torre defendió el valor del trabajo digno y la importancia de reinventarse fuera de la televisión, luego de abrir su propia taquería y enfrentar críticas por parte del público.

El actor destacó en un encuentro con la prensa que, tras tres años sin proyectos en telenovelas, encontró satisfacción en este nuevo emprendimiento.

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La ausencia de Ulises en la pantalla chica comenzó desde 2023. Durante este periodo, el exconductor se dedicó a administrar personalmente su local de tacos de barbacoa de picaña, ubicado en la avenida Toluca, cerca del tianguis de Atizapán.

El propio Ulises ha preferido no contratar empleados y realizar todas las labores del negocio. “Si alguien se decide por emprender a poner un negocio de comida, háganlo, porque no van a tener ningún tiempo de ocio”, expresó en el encuentro con medios.

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El conductor de ‘Matutino Exprés’ generó conversación en X después de ser visto atendiendo a clientes en su taquería en el Estado de México. (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)

Lo que dijo en el encuentro con la prensa

Durante la presentación de una obra de teatro de Jorge Ortiz de Pinedo, Ulises de la Torre compartió su experiencia con los medios.

Aseguró estar “muy contento de estar aquí en esta presentación de las trescientas representaciones de esta producción”, y aprovechó para hablar sobre su negocio.

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Al preguntarle sobre el apoyo de su hermano y las críticas recibidas por emprender en el sector de alimentos, respondió: “No estoy ni traficando ni haciendo cosas negras ni turbias, que afortunadamente fuimos educados con valores y principios muy sólidos que nos orillan a emprender con mucho gusto y entender que cualquier talacha, cualquier trabajo, cualquier esfuerzo legal es digno”.

El actor aclaró que el dedicarse a lo que hace ahora es algo que le interesaba desde hace mucho tiempo.

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Fotos: Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b

“Desde chavito, desde que tengo uso de razón, me embobaba el trompo al pastor, me embobaba la plancha, me embobaba, eh, ese tipo de, de, de ambiente. Y ahora, eh, pues, eh, viviéndolo en cancha, pues está padre, está muy padre. Y con un producto que yo, yo lo, lo hago”, señaló.

Qué se sabe de la taquería de Ulises

El giro radical en la vida profesional de Ulises de la Torre despertó comentarios en redes sociales y en el mundo del espectáculo. La decisión de abrir Los Igualados surgió tras el periodo más largo que el actor ha pasado fuera de la televisión.

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Imágenes difundidas por paparazzi lo mostraban saludando a los transeúntes e invitándolos a probar su comida cuando el local permanecía vacío.

El propio Ulises reconoció que el emprendimiento nació en 2026 y que es una receta personal: “Es un producto, una receta propia, hay barbacoas de picaña por todo México, pero esta es personal”.

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En años pasados, el actor enfrentó problemas de adicciones y se internó en una clínica de rehabilitación en 2020. Este episodio coincidió con un distanciamiento de su entorno laboral y familiar, incluyendo a su hermano Arath.

La búsqueda de nuevas formas de subsistencia y estabilidad lo llevó a asumir personalmente todas las tareas del local, desde picar la carne hasta servir los tacos.

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