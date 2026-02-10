México

Esta es la fruta exótica perfecta para bajar de peso

Un alimento accesible, bajo en calorías y con fibra se posiciona como apoyo diario cuando el objetivo es mejorar hábitos y cuidar el cuerpo

El kiwi es una fruta
El kiwi es una fruta ideal para incluir en dietas de control de peso gracias a su bajo aporte calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajar de peso suele ser uno de los desafíos más persistentes dentro de la vida cotidiana. Incorporar alimentos adecuados en la rutina diaria puede marcar una diferencia, siempre que se haga desde la responsabilidad y sin atribuir propiedades milagrosas a ningún producto.

Dentro de una alimentación balanceada, las frutas ocupan un lugar clave por su aporte nutricional y su versatilidad. No solo acompañan comidas principales, también funcionan como colaciones que ayudan a mantener la saciedad y el orden en los horarios.

En este contexto, el kiwi destaca como una opción que combina sabor, textura y propiedades nutricionales, convirtiéndose en un aliado frecuente para quienes buscan mejorar su relación con la comida.

Una fruta que aporta más de lo que parece

Incorporar kiwi en desayunos, ensaladas
Incorporar kiwi en desayunos, ensaladas y snacks contribuye a una alimentación balanceada y variada. - (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

El kiwi llama la atención por su color y su perfil fresco, pero su valor va más allá de lo estético. Su consumo regular puede integrarse fácilmente en desayunos, ensaladas o snacks sin alterar planes alimenticios.

De acuerdo con información de la Representación AGRICULTURA Hidalgo, el kiwi contiene carotenoides, antioxidantes y oligoelementos, componentes que refuerzan el sistema inmunológico y contribuyen a la reducción del colesterol.

Estos elementos permiten que esta fruta no solo sea atractiva al paladar, sino también funcional dentro de una dieta enfocada en el bienestar general.

Bajo aporte calórico y efecto saciante

El consumo regular de kiwi
El consumo regular de kiwi aporta carotenoides, antioxidantes y oligoelementos beneficiosos para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más relevantes del kiwi es su densidad calórica moderada. Según la información proporcionada por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), una porción de 100 gramos contiene apenas 61 calorías, lo que facilita su inclusión sin excesos energéticos.

Además, ofrece fibra soluble, un componente que promueve la sensación de saciedad. Este efecto ayuda a reducir el hambre entre comidas y, en consecuencia, la ingesta total de calorías durante el día.

Por esta razón, puede ser un complemento constante dentro de regímenes de control de peso, siempre acompañado de hábitos saludables.

Consumo consciente y expectativas reales

Consumir kiwi como parte de
Consumir kiwi como parte de una dieta equilibrada potencia sus beneficios sin atribuirle propiedades milagrosas o exclusivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el kiwi aporta beneficios claros, es importante subrayar que su efecto depende del contexto en el que se consuma. Ningún alimento actúa de manera aislada ni sustituye una dieta equilibrada.

Integrarlo en la rutina diaria implica entenderlo como apoyo, no como solución única. Su valor reside en complementar una alimentación variada y consciente.

Con base en la información de la Representación AGRICULTURA Hidalgo, el kiwi se posiciona como una fruta funcional, accesible y coherente con objetivos de salud cuando se consume de forma informada y responsable.

