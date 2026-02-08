Aguacate, huevo y tortillas: en qué cantidades deben ser ingeridos para reducir la inflamación del hígado graso

Comienza tu día con vitalidad: un desayuno equilibrado de palta, huevo, jugo de naranja y pan. Una combinación saludable que aporta nutrientes esenciales para tu bienestar. Aliméntate con energía y cuida tu salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo adecuado de aguacate, huevo y tortillas puede contribuir a evitar la inflamación hepática y favorecer la regeneración en personas con enfermedad del hígado graso.

Recomendaciones sobre el huevo para personas que padecen hígado graso

Durante años, muchos profesionales de la salud pidieron eliminar el huevo de la dieta de quienes padecen enfermedad del hígado graso, una de las afecciones hepáticas más frecuentes, especialmente en personas con obesidad o síndrome metabólico.

Sin embargo, nuevas investigaciones modificaron ese paradigma. Según explicó la licenciada Natalia Antar (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), en diálogo con Infobae, “el mito de que el huevo daña el hígado proviene de décadas pasadas y no tiene respaldo actual”.

Recomendaciones sobre el huevo para personas que padecen hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló que el huevo “es rico en colina, un nutriente esencial para el metabolismo de las grasas hepáticas y puede incluso tener un rol protector, siempre que se incluya en el marco de una alimentación equilibrada”.

De acuerdo con guías internacionales, un huevo al día está dentro de las recomendaciones para una dieta saludable en personas con hígado graso.

Dieta mediterránea y hábitos saludables

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Academia Española de Nutrición y Dietética informaron que no existen medicamentos específicos aprobados para tratar el hígado graso no alcohólico, por lo que el abordaje principal radica en el cambio de hábitos alimentarios y la reducción de peso.

Las organizaciones mencionadas recomiendan adoptar un patrón alimenticio similar al de la dieta mediterránea, basado en el consumo de grasas insaturadas y la reducción de carbohidratos refinados.

Como puntualizó la Clínica Cleveland y la AARP, resulta conveniente priorizar alimentos como aceite de oliva, nueces, frutas, verduras, legumbres y pescado, al tiempo que se limita el consumo de productos ultraprocesados, pan y arroz blanco, y azúcares añadidas.

“La estrategia principal para el hígado graso es un cambio en el estilo de vida”, afirmó el NIH. Las personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina presentan mayor riesgo de desarrollar esta patología, por lo que la consulta médica y los controles periódicos resultan imprescindibles.

Dieta mediterránea y hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del aguacate: fuente de grasas saludables para el hígado

El aguacate figura entre las frutas recomendadas para quienes presentan hígado graso. Según explicó el doctor Gonzalo Guerra, director médico de CMED (Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas) en Madrid, “manzanas, peras y aguacates son aliados para mejorar la salud hepática”. El aguacate, aunque contiene grasa, aporta exclusivamente las consideradas “buenas”, por lo que no afecta negativamente al hígado y, en cambio, resulta beneficioso gracias a su aporte de fibra y antioxidantes.

El consumo de frutas, detalló el especialista, contribuye a la sensación de saciedad y ayuda a controlar el sobrepeso, uno de los factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de la enfermedad hepática.

Tortillas de maíz: cuántas comer y de qué tipo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió recientemente una recomendación específica sobre la cantidad de tortillas que pueden consumir quienes buscan proteger la función hepática. La sugerencia para personas con hígado graso es limitar la ingesta diaria a 2 a 4 tortillas de maíz nixtamalizado, combinadas con proteínas magras y fibra, a fin de evitar elevaciones en los niveles de azúcar y triglicéridos.

Entre los puntos destacados por el IMSS figuran:

Tipo de tortilla : Preferir tortillas de maíz nixtamalizado por su mayor contenido de fibra y nutrientes.

Cantidad : Ingerir entre 2 y 4 piezas diarias dentro de una dieta balanceada.

Evitar : Tortillas de harina o fritas (totopos, quesadillas fritas), ya que duplican el aporte calórico y de grasas saturadas.

Combinación: Incorporarlas siempre con verduras y proteínas magras como pollo, pescado o frijoles para mejorar la saciedad y reducir la carga de grasa al hígado.

Tortillas de maíz: cuántas comer y de qué tipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones clave para la dieta del hígado graso

Las principales instituciones sanitarias coinciden en que una combinación de dieta balanceada, ejercicio regular y control del peso corporal ofrece los mejores resultados para quienes buscan evitar la progresión de la enfermedad o favorecer la recuperación del tejido hepático.

Los alimentos más recomendados incluyen:

Huevo : hasta uno al día en el marco de una dieta equilibrada.

Aguacate : libre consumo como parte de las porciones diarias de frutas, priorizando la variedad.

Tortillas de maíz nixtamalizado : entre 2 y 4 piezas diarias, evitando variantes de harina o fritas.

Proteínas magras : pollo, pescado, legumbres y frijoles.

Verduras y frutas: en abundancia para aportar fibra y antioxidantes.

La consulta médica regular y la personalización de la dieta según cada caso continúan siendo imprescindibles.