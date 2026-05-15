Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

En el video oficial se muestran algunos de los premios que ha recibido el esposo de Ángela Aguilar en su carrera

Christian Nodal y Gera MX estrenaron Caballo negro, una colaboración que abordó el éxito de ambos artistas en la industria musical.

En el video musical se mostraron algunos de los premios ganados por Nodal durante su trayectoria, como su Grammy por Botella tras botella.

Asimismo, el videoclip contó con referencias visuales y líricas a su carrera, el reconocimiento internacional y el estilo de vida que forjó a partir de su éxito.

La producción incluyó elementos asociados a la música regional mexicana y la escena urbana, reforzando la identidad artística de ambos intérpretes.

Letra completa de Caballo negro

[Verso 1: Gera MX]

Yeah Me he tragado tus mentiras, pero aprendí del error

Vine a escupirles calor, a quitarles el color

Cada rima que regalo siento que suena mejor

Cada que salgo prendido solo es a sembrar terror

Mira a la familia brindando en el comedor

Joven millonario, me sonaba tentador

Los billetes en caleta o en algún contenedor

A mí del cielo me cuidan, por eso voy sin temor

Perdedor, deja el uniforme y suelta el bate

Aquí si ladras mucho, puede que pronto te maten

Los flashes, la vida que llevo, elegante

Los gangsters, los barrios, todos son maleantes

Portada en revistas, joyas y diamantes

La noche, conciertos, vida de cantante Las marcas, los carros, todo extravagante

Cuadro completo, no existen vacantes

[Coro: Christian Nodal]

En escape con mi sangre y todos mis Gs

Todo de negro siempre se me ve

Bronca en papel, yo no te hablé

Tanto he pagado y nunca me apagué

Ya despaché a dos o tres

To’ lo que quería ya me lo compré

Yo lo pagué, ellos no se ven Ratas de a rato y ya los maté

[Verso 2: Gera MX]

Yeah

Algunos por dinero y algunos por voluntad

Algunos le llaman pacas y algunos le llaman racks

La verdad que me da igual, solo que siga llegando

El apodo es lo de menos, solo quiero saber cuánto

Lo que canto es lo que sé, por la izquierda los pasé

Traigo un kilo aquí en el cuello, literal ya lo pesé

Me acelero, para el bisne nunca pongo pero

Tengo mal el corazón, mi amor, como el Kun Agüero

Solo comparto mi mesa con los que anduve yo en ceros

Si mis soldados se activan, derriban tu equipo entero

[Coro: Christian Nodal]

En escape con mi sangre y todos mis Gs

Todo de negro siempre se me ve

Bronca en papel, yo no te hablé

Tanto he pagado y nunca me apagué

Ya despaché a dos o tres To’ lo que quería ya me lo compré

Yo lo pagué, ellos no se ven

Ratas de a rato y ya los maté

