Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

Christian Nodal y Gera MX estrenaron Caballo negro, una colaboración que abordó el éxito de ambos artistas en la industria musical.
En el video musical se mostraron algunos de los premios ganados por Nodal durante su trayectoria, como su Grammy por Botella tras botella.
Asimismo, el videoclip contó con referencias visuales y líricas a su carrera, el reconocimiento internacional y el estilo de vida que forjó a partir de su éxito.
La producción incluyó elementos asociados a la música regional mexicana y la escena urbana, reforzando la identidad artística de ambos intérpretes.
Letra completa de Caballo negro
[Verso 1: Gera MX]
Yeah Me he tragado tus mentiras, pero aprendí del error
Vine a escupirles calor, a quitarles el color
Cada rima que regalo siento que suena mejor
Cada que salgo prendido solo es a sembrar terror
Mira a la familia brindando en el comedor
Joven millonario, me sonaba tentador
Los billetes en caleta o en algún contenedor
A mí del cielo me cuidan, por eso voy sin temor
Perdedor, deja el uniforme y suelta el bate
Aquí si ladras mucho, puede que pronto te maten
Los flashes, la vida que llevo, elegante
Los gangsters, los barrios, todos son maleantes
Portada en revistas, joyas y diamantes
La noche, conciertos, vida de cantante Las marcas, los carros, todo extravagante
Cuadro completo, no existen vacantes
[Coro: Christian Nodal]
En escape con mi sangre y todos mis Gs
Todo de negro siempre se me ve
Bronca en papel, yo no te hablé
Tanto he pagado y nunca me apagué
Ya despaché a dos o tres
To’ lo que quería ya me lo compré
Yo lo pagué, ellos no se ven Ratas de a rato y ya los maté
[Verso 2: Gera MX]
Yeah
Algunos por dinero y algunos por voluntad
Algunos le llaman pacas y algunos le llaman racks
La verdad que me da igual, solo que siga llegando
El apodo es lo de menos, solo quiero saber cuánto
Lo que canto es lo que sé, por la izquierda los pasé
Traigo un kilo aquí en el cuello, literal ya lo pesé
Me acelero, para el bisne nunca pongo pero
Tengo mal el corazón, mi amor, como el Kun Agüero
Solo comparto mi mesa con los que anduve yo en ceros
Si mis soldados se activan, derriban tu equipo entero
[Coro: Christian Nodal]
En escape con mi sangre y todos mis Gs
Todo de negro siempre se me ve
Bronca en papel, yo no te hablé
Tanto he pagado y nunca me apagué
Ya despaché a dos o tres To’ lo que quería ya me lo compré
Yo lo pagué, ellos no se ven
Ratas de a rato y ya los maté
