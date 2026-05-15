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Japón revela su convocatoria para el Mundial 2026: Kubo, Endo y Tomiyasu encabezan la lista

La selección japonesa compartirá el Grupo F del Mundial 2026 junto a Países Bajos, Túnez y Suecia

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(REUTERS/Issei Kato)
(REUTERS/Issei Kato)

Este viernes 15 de mayo la Selección de Japón dio a conocer su lista de convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá el Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y Suecia.

El combinado asiático apostó por una base de futbolistas que militan en ligas europeas, encabezados por figuras como Takefusa Kubo, Wataru Endo y Takehiro Tomiyasu.

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La convocatoria también servirá para el duelo de preparación ante Islandia, correspondiente a la Kirin Challenge Cup 2026, previo al arranque de la justa mundialista.

Kubo, Endo y Tomiyasu lideran a los Samurai Blue

(REUTERS)
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Entre los nombres más destacados aparece Takefusa Kubo, atacante de la Real Sociedad, quien llega como uno de los referentes ofensivos del equipo japonés. También resalta la presencia del mediocampista Wataru Endo, jugador del Liverpool FC, además del defensa Takehiro Tomiyasu, quien actualmente milita en el Ajax.

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La lista incluye a futbolistas con experiencia en distintas ligas de Europa como Daichi Kamada del Crystal Palace, Ritsu Doan del Eintracht Frankfurt, Ao Tanaka del Leeds United, Ayase Ueda del Feyenoord y el guardameta Zion Suzuki, quien juega en el Parma de Italia.

En la defensa, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu mantuvo una combinación entre experiencia y juventud con elementos como Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Kou Itakura e Hiroki Ito, mientras que en ataque destacan jugadores como Daizen Maeda, Keito Nakamura y Junya Ito.

Japón enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia en el Grupo F

(REUTERS/Isabel Infantes)
(REUTERS/Isabel Infantes)

Antes de su debut mundialista, Japón disputará un amistoso frente a la selección de Islandia el próximo 31 de mayo en el Japan National Stadium de Tokio como parte de su preparación rumbo al torneo.

Ya en la fase de grupos del Mundial 2026, los Samurai Blue abrirán su participación el 15 de junio frente a Países Bajos en el Dallas Stadium de Estados Unidos.

Posteriormente, el combinado japonés viajará a México para enfrentar a Túnez el 21 de junio en el Estadio Monterrey, mientras que cerrará la fase de grupos el 26 de junio nuevamente en Dallas ante Suecia.

La selección japonesa buscará superar la ronda de grupos y mantenerse como una de las selecciones asiáticas con mayor protagonismo en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

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