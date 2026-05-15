México

Marina incinera 12 toneladas de marihuana decomisada en Baja California

La incineración se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California

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Elementos d ela Marina se encargaron de incinerar la droga. (Cortesía)
Elementos d ela Marina se encargaron de incinerar la droga. (Cortesía)

La Secretaría de Marina dio a conocer, por medio de la Armada de México, por conducto de la Segunda Zona Naval, que el pasado jueves personal naval, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California, llevaron a cabo la incineración de mil 119 paquetes de marihuana asegurada, mismos que tenían un peso aproximado de 12 toneladas.

Cabe destacar que la incineración se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Agropecuaria de la Segunda Zona Naval donde el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) supervisó que los procesos de incineración se llevaran a cabo en términos de la normatividad de la materia aplicable y peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

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Además, participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos en química forense y fotografía, adscritos a la FGR.

Por medio de un comunicado se informó que con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la FGR, contribuyen a debilitar la producción y distribución de drogas de los grupos delictivos que operan en la región, con el firme propósito de erradicar la distribución de sustancias ilegales que perjudiquen la salud de la población mexicana.

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Se incineraron mil 119 paquetes de marihuana asegurada. (Cortesía)
Se incineraron mil 119 paquetes de marihuana asegurada. (Cortesía)

Marina asegura presunta cocaína que flotaba en el mar

Apenas el pasado jueves, la Secretaría de Marina dio a conocer que se localizaron y aseguraron más de 10 paquetes de presunta cocaína que se encontraba flotando en el mar, cerca del estado de Oaxaca.

Las autoridades señalaron que el hallazgo se llevó a cabo durante labores de vigilancia en el Pacífico Mexicano, cuando elementos navales detectaron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto que flotaban en el mar. Tras recuperarlos, identificaron que contenían una sustancia similar a la cocaína.

El aseguramiento de la carga ilícita se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco.

Los objetos fueron trasladados al puerto de Huatulco para su resguardo e investigación, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial correspondiente y dará continuidad a las investigaciones.

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