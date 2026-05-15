México

Detienen a sujeto que robó 161 mil pesos a cuentahabiente en Ixtapaluca, Edomex

El hombre fue detenido en la colonia Santa Bárbara, en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México

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El hombre fue identificado como Christopher N, de 28 años de edad. (Fiscalía del Edomex)
El hombre fue identificado como Christopher N, de 28 años de edad. (Fiscalía del Edomex)

Un hombre que había retirado del banco la cantidad de 161 mil pesos, fue asaltado por un sujeto que, tras cometer el crimen, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca, muinicipio del oriente del Estado de México donde ocurrió el hecho.

El suceso ocurrió el pasado jueves, cuando elementos policiacos realizaban patrullajes preventivos, disuasivos y de reacción como parte de la Estrategia del Mando Unificado de la Zona Oriente. Al circular por calles de la colonia Santa Bárbara de dicho municipio, los oficiales vieron que dos sujetos estaban forcejeando, mientras uno de ellos, que tenía en su poder un arma de fuego, despojaba a la víctima de una mariconera negra, misma que contenía dinero en efectivo.

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El presunto delincuente, al notar la presencia policiaca, intentó huir, mientras que otro sujeto que viajaba en motocicleta, y que presuntamente era su cómplice, realizó maniobras para facilitar su escape. Sin embargo, tras una persecución a pie, los uniformados lograron alcanzar al responsable del asalto más adelante y detenerlo.

Tras realizar una revisión conforme a protocolo, los policías aseguraron al sujeto, quien dijo llamarse Christopher “N”, y quien dijo tener 28 años de edad, una réplica de arma de fuego calibre .22 milímetros, marca CZ, así como la cantidad de 161 mil 500 pesos en efectivo, mismos que fueron recuperados y entregados de nuevo al dueño del dinero.

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Tras hacer saber los derechos que la ley le confería, el detenido y los indicios asegurados fueron llevados a la Fiscalía Regional de Ixtapaluca, lugar en el que se inició una carpeta de investigación para determinar la situación jurídica del hombre.

El sujeto habría robado 161 mil pesos a un cuentahabiente. (Fiscalía Edomex)
El sujeto habría robado 161 mil pesos a un cuentahabiente. (Fiscalía Edomex)

Caen tres hombres y una mujer por homicidio de agente de la Guardia Nacional en el Estado de México

En otro hecho, se reportó que en un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) lograron la detención de tres hombres y una mujer, mismos que presuntamente el pasado 10 de mayo, durante una riña callejera, habrían asesinado a golpes y puñaladas a un elemento de la Guardia Nacional (GN).

El 10 de mayo pasado, autoridades recibieron el reporte del deceso de hombre, que posteriormente, se supo, era miembro activo de la GN, en la colonia Lomas de San Sebastián, en el municipio de La Paz, en el Estado de México. El deceso habría ocurrido por múltiples lesiones con un objeto punzocortante.

Tras el reporte, se generó una consigna operativa para la localización de los presuntos responsables, de los que se obtuvieron algunas imágenes a través del análisis videográfico de las cámaras del C5, mismos que huyeron del sitio a bordo de una motocicleta de color gris.

El seguimiento de dicho vehículo en tiempo real, permitió ubicarla en calles de ese mismo municipio, por lo que, de manera inmediata, se avisó a elementos de campo para que se llevara a cabo la detención. En el lugar, personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM, y de la FGEM detuvieron a María “N”, Jair “N”, Ángel “N” y David “N”, este último con mandamientos judiciales, y se aseguró la motocicleta.

Los detenidos y el vehículo fueron trasladados ante la autoridad ministerial, donde se definirá su situación jurídica por el homicidio.

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