México

Renuncia de director de Pemex no fue por derrame en Veracruz: Sheinbaum destaca “logros” y retos de la paraestatal 

La presidenta defendió la asignación de Juan Carlos Carpio como sustituto de Víctor Rodríguez

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Mexico's state-owned oil firm Pemex CEO Victor Rodriguez Padilla speaks during the daily morning press conference of Mexican President Claudia Sheinbaum, at the National Palace in Mexico City, Mexico, February 4, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico's state-owned oil firm Pemex CEO Victor Rodriguez Padilla speaks during the daily morning press conference of Mexican President Claudia Sheinbaum, at the National Palace in Mexico City, Mexico, February 4, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la renuncia de Víctor Rodríguez como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) no está relacionada a la crisis ambiental que se generó por el derrame de hidrocarburos en Veracruz.

“No, no tuvo que ver con eso. Ayer lo expliqué en el video, un video largo que subimos. Víctor Rodríguez Padilla, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, lo conozco desde hace mucho tiempo.

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“Es un poco más grande que yo, pero fuimos colegas. Estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él estudió Física también. Estudiamos la misma maestría. Él después se fue al doctorado a Francia, yo me fui a Estados Unidos. Regresamos y colaboramos mucho juntos. Tenemos varios artículos publicados juntos en mi época de académica”, dijo en Palacio Nacional.

La mandataria aseguró que el funcionario dejó el puesto por razones distintas al hecho que afectó al país. (Presidencia)

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