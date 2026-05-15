México

J Balvin se presenta en CDMX y confirma el poder del reggaetón mexa con Yeri Mua y El Bogueto

El colombiano reafirma por qué es uno de los máximos exponentes de la música actual con una noche llena de éxitos, invitados sorpresa y miles de fans entregados

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J Balvin llegaría a Bogotá con su gira para finales del 2025 - crédito @jbalvin @gabydeimeke/ Instagram
J Balvin regresa triunfalmente a Ciudad de México y demuestra su liderazgo en el reggaetón latino con un concierto lleno en el Palacio de los Deportes. - crédito @jbalvin @gabydeimeke/ Instagram

J Balvin regresó a la Ciudad de México confirmando por qué sigue siendo uno de los máximos exponentes del reggaetón actual y uno de los artistas que ayudó a impulsar el sonido urbano latino a nivel mundial. La noche del jueves 14 de mayo, el colombiano se presentó en la primera de sus dos fechas en el Palacio de los Deportes ante un recinto completamente lleno y una audiencia entregada desde el primer minuto.

A las 20:40 horas, “el Niño de Medellín” apareció sobre el escenario para arrancar un concierto de más de dos horas con “Blanco”, tema perteneciente a su álbum Colores. Acompañado de sus bailarines y su DJ, Balvin convirtió el recinto en una fiesta urbana donde no dejaron de sonar temas como “Qué Más Pues”, “Con Altura”, “Sigo Extrañándote”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola”, “Downtown” y “Poblado”.

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Durante la noche, el cantante colombiano agradeció el cariño del público mexicano y lanzó una frase que provocó la euforia de miles de asistentes. “México es mi segunda casa y no me quiero ir de México”, expresó Balvin antes de adelantar que en 2027 podría regresar con un concierto en estadio, aunque sin revelar si se trataría del Estadio Azteca o el GNP Seguros.

Óscar Maydon aparece por sorpresa y eleva la intensidad del concierto

J J Balvin con Óscar Maydon en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Uno de los momentos más explosivos de la noche llegó con la aparición de Óscar Maydon, quien subió al escenario para interpretar junto a Balvin canciones como “Madonna”, “Tu Boda” y “Poema”, colaboración que ambos artistas comparten.

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La reacción del público fue inmediata. Los asistentes corearon cada tema mientras el Palacio de los Deportes se llenaba de luces de celulares y gritos que marcaron uno de los momentos más fuertes de la presentación del colombiano en la capital mexicana.

Con esta colaboración, Balvin también dejó ver la conexión que mantiene con artistas mexicanos que actualmente dominan la escena musical, mezclando distintos sonidos urbanos durante una de las partes más celebradas del show.

Yeri Mua y El Bogueto ponen el reggaetón mexa en lo más alto

J Balvin en CDMX - (Infobae México)

La fiesta continuó con la aparición de Yeri Mua y El Bogueto, quienes encendieron al público al interpretar “G Low Kitty Remix”, colaboración que tienen junto al colombiano y que hizo vibrar todo el recinto.

Después de compartir escenario con Balvin, ambos artistas tuvieron oportunidad de interpretar temas en solitario. Yeri Mua cantó “Baddie”, mientras que El Bogueto puso a cantar al público con “Cuando No Era Cantante”, manteniendo la intensidad de la noche en uno de sus puntos más altos.

La presencia de ambos representantes del reggaetón mexa provocó una de las reacciones más eufóricas del concierto y confirmó el impacto que actualmente tiene el movimiento urbano mexicano dentro de la industria musical.

De “Safari” a “Mi Gente”: así cerró J Balvin una noche de euforia

J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX - (Miriam Estrella/ Infobae)
J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX - (Miriam Estrella/ Infobae)

El colombiano también dio paso a otros temas que marcaron distintas etapas de su carrera como “Reggaetón”, “Amarillo”, “Morado”, “Azul”, “Veneno”, “Bonita”, “Loco contigo” y “No Es Justo”. Además, interpretó “Tonto”, uno de sus lanzamientos más recientes junto a Ryan Castro.

Más adelante, Balvin sorprendió al trasladarse a un escenario B colocado en medio de la zona general. Rodeado de una escenografía con un enorme girasol y acompañado por sus bailarines, interpretó canciones como “Safari”, “Ginza”, “Ay Vamos”, “6 AM”, “+57” y “No Me Conoce”.

La noche llegó a su fin con “Rojo” y “Mi Gente”, canciones que hicieron explotar la emoción de miles de fans que despidieron a J Balvin entre aplausos y gritos de euforia en su regreso a la capital mexicana.

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