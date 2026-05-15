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Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Scarlett Camberos y Geyse Ferreira encabezaron los ataques del América, pero las Águilas no lograron romper la defensa regiomontana

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Las Rayadas de Monterrey pegaron primero en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al imponerse 1-0 al América en el partido de ida disputado en el Gigante de Acero.

El conjunto regiomontano resistió los momentos de presión del cuadro azulcrema y encontró en Alice Soto el gol que marcó la diferencia antes de la definición de la serie el próximo 17 de mayo en el estadio Ciudad de los Deportes.

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América dominó el arranque, pero Monterrey aprovechó una desatención

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El equipo dirigido por Amandine Miquel comenzó el encuentro bajo presión ante un América que tomó la iniciativa desde los primeros minutos.

Scarlett Camberos y Geyse Ferreira encabezaron los ataques visitantes por las bandas y generaron las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Paola Manrique.

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Al minuto cuatro, las futbolistas azulcremas reclamaron una posible falta dentro del área sobre Camberos, aunque la árbitra permitió continuar la jugada.

Más adelante, Manrique evitó la caída de su arco tras una intervención ante un disparo de Camberos, mientras Daiane Silva cortó una llegada peligrosa de Geyse cuando las Águilas encontraban espacios en la ofensiva.

Monterrey respondió conforme avanzó el primer tiempo. Valerie Vargas intentó desde media distancia y, al minuto 25, Rayadas encontró el gol tras una salida desde el fondo que tomó mal posicionada a la defensa visitante.

Alice Soto atacó el espacio y definió ante la salida de Sandra Paños para colocar el 1-0.

Después de la anotación, las de Coapa mantuvieron la posesión del balón y buscaron el empate con disparos desde fuera del área.

Del otro lado, las regiomontanas apostaron por transiciones rápidas y estuvieron cerca del segundo tanto antes del descanso, pero Paños evitó la anotación de Jermaine Seoposenwe en un mano a mano.

Rayadas sostuvo la ventaja y dejó abierta la serie

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Para la segunda mitad, América volvió a asumir el control del partido y encerró por lapsos al conjunto regiomontano.

Irene Guerrero estuvo cerca de igualar el marcador con un remate de cabeza dentro del área, mientras las visitantes insistieron con presión constante sobre la portería local.

Rayadas incluso amplió la ventaja al minuto 55 por conducto de Daiane Silva, aunque la anotación fue anulada tras una revisión por fuera de lugar.

Con modificaciones en mediocampo y ataque, Monterrey buscó equilibrar el trámite del encuentro, mientras las azulcremas realizaron ajustes ofensivos para ganar profundidad.

A pesar de las llegadas generadas, el equipo capitalino no logró concretar y nuevamente apareció Paola Manrique para mantener la ventaja de las locales.

En los minutos finales aumentó la tensión dentro del campo luego de un encontronazo entre Scarlett Camberos y Samantha Simental que derivó en empujones entre jugadoras de ambos equipos.

América mantuvo la presión hasta el cierre del encuentro, pero Rayadas conservó la mínima diferencia y llegará con ventaja al duelo definitivo de la final.

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