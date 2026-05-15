Tres sicarios del Cártel del Noreste reciben 17 años de prisión por atacar a la Guardia Nacional

Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

Un juez federal condenó a 17 años de prisión a tres integrantes del Cártel del Noreste por atacar a balazos a elementos de la Guardia Nacional en Nuevo León. Los sentenciados fueron Abel Ortiz Elorza, Adrián Alberto Aguirre Nava y Ángel Salvador Estrada Cárdenas, quienes enfrentaban cargos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y delitos contra funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando personal de la Guardia Nacional realizaba labores de prevención y vigilancia en la comunidad de Santa Clara de González, en el municipio de Galeana. Allí, un grupo de personas armadas que viajaba en varios vehículos los emboscó y los atacó a tiros.

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La agresión derivó en la apertura de una investigación federal, iniciada tras la recepción de un Informe Policial Homologado suscrito por los propios elementos agredidos. Ese documento fue el punto de partida para el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Acto seguido, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordinó las acciones que permitieron la captura de los tres hombres. En el operativo, las autoridades aseguraron ocho armas de fuego, 27 cargadores y mil 273 cartuchos de distintos calibres.

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Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

Al material bélico se sumaron tres vehículos, teléfonos celulares y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”, correspondientes al Cártel del Noreste. Los chalecos balísticos con esas iniciales vincularon directamente a los detenidos con la organización criminal.

Los delitos que fundamentaron la condena

La acusación formal incluyó la agravante de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, lo que elevó la gravedad de los cargos. El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, construyó el caso con las pruebas obtenidas durante la investigación.

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Los tres sentenciados enfrentaron los mismos delitos y recibieron la misma pena individual: 17 años de prisión cada uno. La sentencia representó el cierre judicial de un proceso que comenzó con la denuncia de los elementos militares agredidos.

La fiscalía federal concentró en la FECOR de Nuevo León la conducción del proceso. Esa unidad especializada en control regional fue la encargada de presentar ante el juez las pruebas que sustentaron la condena.

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Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

El fallo constituyó un resultado del trabajo de inteligencia desplegado por el Gabinete de Seguridad tras el enfrentamiento en Galeana. La cooperación entre la Guardia Nacional y la fiscalía federal fue determinante para la judicialización del caso.

El cártel del Noreste y la violencia en Nuevo León

El Cártel del Noreste opera en la región noreste de México y ha protagonizado múltiples enfrentamientos con fuerzas de seguridad del Estado. La agresión en Santa Clara de González ilustró el nivel de confrontación directa que la organización mantuvo contra elementos militares.

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La portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas fue uno de los delitos centrales del caso. El tipo de armas decomisadas reflejó la capacidad bélica con la que el grupo criminal operaba en Galeana.