México

Tres sicarios del Cártel del Noreste reciben 17 años de prisión por atacar a la Guardia Nacional

Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”

Guardar
Google icon
Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR
Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

Un juez federal condenó a 17 años de prisión a tres integrantes del Cártel del Noreste por atacar a balazos a elementos de la Guardia Nacional en Nuevo León. Los sentenciados fueron Abel Ortiz Elorza, Adrián Alberto Aguirre Nava y Ángel Salvador Estrada Cárdenas, quienes enfrentaban cargos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y delitos contra funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando personal de la Guardia Nacional realizaba labores de prevención y vigilancia en la comunidad de Santa Clara de González, en el municipio de Galeana. Allí, un grupo de personas armadas que viajaba en varios vehículos los emboscó y los atacó a tiros.

PUBLICIDAD

La agresión derivó en la apertura de una investigación federal, iniciada tras la recepción de un Informe Policial Homologado suscrito por los propios elementos agredidos. Ese documento fue el punto de partida para el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Acto seguido, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordinó las acciones que permitieron la captura de los tres hombres. En el operativo, las autoridades aseguraron ocho armas de fuego, 27 cargadores y mil 273 cartuchos de distintos calibres.

PUBLICIDAD

Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR
Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

Al material bélico se sumaron tres vehículos, teléfonos celulares y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”, correspondientes al Cártel del Noreste. Los chalecos balísticos con esas iniciales vincularon directamente a los detenidos con la organización criminal.

Los delitos que fundamentaron la condena

La acusación formal incluyó la agravante de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, lo que elevó la gravedad de los cargos. El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, construyó el caso con las pruebas obtenidas durante la investigación.

Los tres sentenciados enfrentaron los mismos delitos y recibieron la misma pena individual: 17 años de prisión cada uno. La sentencia representó el cierre judicial de un proceso que comenzó con la denuncia de los elementos militares agredidos.

La fiscalía federal concentró en la FECOR de Nuevo León la conducción del proceso. Esa unidad especializada en control regional fue la encargada de presentar ante el juez las pruebas que sustentaron la condena.

Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR
Al momento de su detención, las autoridades les decomisaron ocho armas de fuego, 27 cargadores y equipo táctico con las siglas “C.D.N.”. Crédito: FGR

El fallo constituyó un resultado del trabajo de inteligencia desplegado por el Gabinete de Seguridad tras el enfrentamiento en Galeana. La cooperación entre la Guardia Nacional y la fiscalía federal fue determinante para la judicialización del caso.

El cártel del Noreste y la violencia en Nuevo León

El Cártel del Noreste opera en la región noreste de México y ha protagonizado múltiples enfrentamientos con fuerzas de seguridad del Estado. La agresión en Santa Clara de González ilustró el nivel de confrontación directa que la organización mantuvo contra elementos militares.

La portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas fue uno de los delitos centrales del caso. El tipo de armas decomisadas reflejó la capacidad bélica con la que el grupo criminal operaba en Galeana.

Temas Relacionados

FGRCártel del NoresteGuardia Nacionalprisiónmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a sujeto que robó 161 mil pesos a cuentahabiente en Ixtapaluca, Edomex

El hombre fue detenido en la colonia Santa Bárbara, en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México

Detienen a sujeto que robó 161 mil pesos a cuentahabiente en Ixtapaluca, Edomex

Turismo en México rompe 4 récords en primer trimestre de 2026, destaca aumento de visitantes de España

Destacó que el continente Europeo es el más interesado en conocer nuestro país

Turismo en México rompe 4 récords en primer trimestre de 2026, destaca aumento de visitantes de España

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

En el video oficial se muestran algunos de los premios que ha recibido el esposo de Ángela Aguilar en su carrera

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Scarlett Camberos y Geyse Ferreira encabezaron los ataques del América, pero las Águilas no lograron romper la defensa regiomontana

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

No es casualidad que el calambre te dé siempre en el mismo lugar: lo que tu cuerpo te está avisando

Si el calambre insiste en regresar al mismo lugar quizá tu cuerpo quiera decirte algo que aún no has notado

No es casualidad que el calambre te dé siempre en el mismo lugar: lo que tu cuerpo te está avisando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

A 9 años del asesinato de Javier Valdez, ‘El Mini Lic’ sigue blindado de la justicia mexicana

“La Chapodiputada” reaparece y hace nuevas revelaciones sobre Joaquín Guzmán: fuga, reencuentro y sus cartas en EEUU

FGJCDMX revela que sospechoso del asesinato de colaboradores de Clara Brugada fue hallado muerto en Morelos

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

ENTRETENIMIENTO

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

J Balvin se presenta en CDMX y confirma el poder del reggaetón mexa con Yeri Mua y El Bogueto

Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

Alex Fernández se deslinda del álbum tributo a ‘Chente’ ente en medio de la polémica por participación de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar recordó cuando Vicente Fernández le regaló un caballo y aseguró que veía sus vlogs

DEPORTES

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Japón revela su convocatoria para el Mundial 2026: Kubo, Endo y Tomiyasu encabezan la lista

Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será

De ganarle al PSG a dirigir en Liga MX: este es el nuevo entrenador de Santos Laguna

Así será el FIFA Fan Fest en Guadalajara: revelan costos, fechas, sede y todos los detalles para vivir el Mundial 2026