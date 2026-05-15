Mario Delgado se queda en la SEP, afirma Sheinbaum ante rumores sobre renuncia por elecciones de 2027

CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia de prensa matutina del 15 de mayo, que Mario Delgado continuará al frente de la Secretaría de Educación (SEP), por lo que descartó cualquier rumor sobre intenciones de participar en el proceso electoral de 2027.

Con estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el funcionario se mantiene al frente de la dependencia. “No. De hecho, ahorita vamos con él a una reunión”, afirmó. Además, elogió el trabajo de Delgado y descartó cualquier cambio en la titularidad de la SEP.

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Estos rumores no se dan solo en el contexto electoral de 2027, sino también luego de la polémica sobre el adelanto del cierre del calendario escolar anunciado hace unos días con motivo del Mundial 2026, el cual generó distintos comentarios y posicionamientos entre la clase política y sociedad civil.

Sheinbaum defiende desempeño de Mario Delgado en la SEP

Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, sostuvo la presidenta durante su intervención. “Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con los maestros y las maestras, y un gran trabajo en educación media superior y superior”, destacó.

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“En educación media superior, recuerden que formamos el bachillerato nacional, estamos ampliando la oferta, es decir, más preparatorias en el país” celebró la mandataria sobre los avances en educación durante su gobierno.

Asimismo, la mandataria recordó que, bajo la gestión de Delgado, se han ampliado lugares en universidades públicas, destacando el avance de la recién creada Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones, con la meta de abrir 333 mil nuevos lugares para estudiantes. Además, resaltó el trabajo conjunto con Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, y el fortalecimiento de proyectos educativos ambiciosos a nivel nacional.

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La mandataria aclaró los rumores sobre la posible salida del funcionario. (Presidencia)

Polémica propuesta de adelantar el fin del calendario escolar por el Mundial 2026

Hace unos días la SEP anunció que se adelantaría el cierre del ciclo escolar por dos razones principales: el aumento de las temperaturas en el país y el Mundial 2026. Ello ocasionó distintas opiniones principalmente en contra por considerar que atentaba contra la educación en México e incluso violaba los derechos de los niños.

Ante ese anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se trataba de una propuesta que había sido dialogada con profesores, padres de familia y los titulares de Educación de los estados, no obstante, aseguró que continuaría analizándose si era factible realizarlo o no.

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Fue así que unos días después, el titular de la SEP informó que después de un diálogo con las autoridades educativas del país, se tomó la decisión de no adelantar el calendario y continuar con el fin del ciclo escolar como se tenía previsto, el 15 de junio.

Sobre ello, la mandataria consideró llamativo que medios internacionales como The Economist hayan dado relevancia a temas como el calendario escolar en México y subrayó que el regreso a la propuesta original se dio tras un proceso de consulta y diálogo, respetando las particularidades de cada estado. “Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, enfatizó.

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