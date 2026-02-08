Cómo preparar té de hojas de higo para regular el azúcar en sangre y evitar el aumento de peso

Así se prepara el té de hojas de higo que regula los niveles de azúcar en sangre y previene que subas de peso (Foto: iStock)

El té de hojas de higo se presenta como una alternativa natural para regular los niveles de azúcar en sangre y apoyar el control de peso.

Según información difundida por la Clínica Mayo y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa.

Esta bebida, utilizada durante siglos en la medicina tradicional, destaca por su perfil nutricional, que incluye antioxidantes, fibra y minerales esenciales.

Propiedades medicinales del té de hojas de higo

Las hojas del árbol de higuera ofrecen beneficios que superan los del fruto, de acuerdo con reportes de la Clínica Mayo. Son una opción accesible para quienes buscan mejorar su salud integral sin recurrir a productos industrializados.

La riqueza en antioxidantes y fibra convierte a esta infusión en una herramienta de apoyo para personas con diabetes o en riesgo de desarrollar la enfermedad.

Propiedades medicinales del té de hojas de higo (Foto: archivo)

Según el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, el té de hojas de higo favorece el mantenimiento de niveles estables de glucosa en sangre y contribuye al fortalecimiento del sistema cardiovascular.

Ingredientes y pasos para preparar la infusión

El procedimiento es sencillo y requiere solo dos ingredientes principales. A continuación, la preparación recomendada por fuentes especializadas:

2 a 3 hojas frescas o secas de higo

1 litro de agua

Modo de preparación:

Lava cuidadosamente las hojas de higo para eliminar impurezas. Hierve el litro de agua en una olla. Cuando el agua alcance el punto de ebullición, agrega las hojas y reduce el fuego. Mantén la cocción durante 15 minutos. Retira las hojas y filtra la infusión. Deja que la bebida se temple antes de consumirla.

Recomendación: Consumir el té una o dos veces al día, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que reciben tratamiento farmacológico.

Beneficios en el control glucémico y digestivo

El potasio presente en las hojas de higo ayuda a disminuir la absorción de azúcar por el organismo, reduciendo la necesidad de insulina. Este efecto resulta especialmente relevante para quienes requieren mantener el control glucémico, según Clínica Mayo.

El aporte de fibra favorece el tránsito intestinal, combate el estreñimiento y estabiliza los movimientos digestivos, lo que reduce el riesgo de diarrea.

Estos son los beneficios de las hojas de higo. Foto: (iStock)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, este té también contiene calcio, hierro y manganeso. Estos minerales ejercen un efecto vasodilatador que ayuda a regular la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Impacto en la salud cardiovascular y metabólica

La combinación de minerales y antioxidantes en el té de hojas de higo contribuye a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Esta acción, respaldada por reportes médicos, se asocia a una reducción de los factores de riesgo relacionados con la obesidad y las enfermedades metabólicas.

Clínica Mayo señala que la infusión puede ser un complemento útil para quienes desean mantener la presión arterial dentro de rangos saludables.

Además, estudios preliminares sugieren que los flavonoides y polifenoles presentes en las hojas podrían favorecer la salud de la piel y colaborar en el tratamiento de afecciones como eczema, psoriasis y vitiligo, aunque faltan pruebas concluyentes en este ámbito.

Otros usos y precauciones

El té de hojas de higo se ha vinculado tradicionalmente a los siguientes usos:

Apoyo en el manejo del sobrepeso

Mejora de la digestión y salud intestinal

Prevención de complicaciones cardiovasculares

Potencial antiinflamatorio para afecciones cutáneas