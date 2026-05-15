Ángel Villacampa, DT América Femenil, promete remontada ante Rayadas tras derrota en la Final de Ida

(X / @AmericaFemenil)

La derrota en el primer capítulo de la Final no cambió el discurso dentro de Club América Femenil. Luego de caer por marcador de 1-0 frente a CF Monterrey Femenil, el director técnico Ángel Villacampa aseguró que mantiene plena confianza en que sus jugadoras lograrán revertir la serie y conquistar el campeonato del Clausura 2026.

Las Águilas dejaron escapar la ventaja en el duelo de Ida y ahora están obligadas a ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes para volver a levantar el trofeo de la Liga MX Femenil, algo que no consiguen desde el Clausura 2023.

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(Foto: Pollo Rock / Cortesía)

Tras finalizar el encuentro, el estratega español compareció ante los medios de comunicación y destacó que el equipo todavía tiene argumentos suficientes para cambiar el rumbo de la eliminatoria en los últimos 90 minutos.

“Tenemos 100 por ciento de fe, 100 por ciento de confianza y 90 minutos para conseguirlo”, comentó Ángel Villacampa ante los medios de comunicación.

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El entrenador azulcrema también reconoció que su escuadra deberá corregir varios errores mostrados durante el primer enfrentamiento de la Final si desea superar a Rayadas en casa. Aun así, dejó claro que el plantel tiene la madurez necesaria para afrontar la presión del partido definitivo.

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“¿Qué tenemos que hacer con el siguiente partido? Pues hay dos caminos, un camino de frustración porque no salieron las cosas como queríamos o aprender de estas situaciones, mejorarlas y focalizar que se puede, creer que se puede y trabajar para que suceda. Yo creo que sí hemos madurado mucho, ahora es el momento de demostrarlo y esa es la mentalidad que debemos tener. 90 minutos, cosas por mejorar, y yo creo en ellas, creo en el equipo", declaró el estratega.

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Las palabras del técnico español rápidamente generaron reacciones entre aficionados azulcremas en redes sociales, donde muchos mantienen la esperanza de que el equipo consiga una remontada frente a su público.

(X / @AmericaFemenil)

La Final de Vuelta del Clausura 2026 entre Club América Femenil y CF Monterrey Femenil se disputará el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y definirá al nuevo campeón de la Liga MX Femenil.

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