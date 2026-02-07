SRE da recomendaciones para asistentes al Super Bowl LX

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a los aficionados mexicanos al Super Bowl LX en Santa Clara cumplir todas las normas estadounidenses para evitar problemas legales. Crédito: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Asistir al Super Bowl LX en Santa Clara, California, requiere que los aficionados mexicanos consideren las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para garantizar seguridad y evitar complicaciones legales.

Además de la emoción que genera uno de los mayores eventos deportivos y el esperado espectáculo musical de Bad Bunny, destaca la creciente presencia del aguacate mexicano entre los productos emblemáticos de la final.

SRE recomienda comunicación constante y tener a la mano los medios de comunicación con los consulados mexicanos

El Consulado de México en San Francisco y San José ofrece apoyo a mexicanos que enfrenten emergencias o detenciones durante el evento deportivo en California. Credit: Kirby Lee-Imagn Images

La SRE exhortó a quienes viajarán al partido del 8 de febrero en el Levi’s Stadium a actuar con respeto, seguir al pie de la letra las instrucciones del personal de seguridad y mantener la comunicación con sus familiares durante su estancia. Según la institución, participar en provocaciones o cometer infracciones puede llevar a una deportación inmediata.

El consumo de alcohol o drogas antes de conducir constituye motivo de arresto y podría resultar en expulsión de Estados Unidos. Para quienes enfrenten emergencias, se dispone del apoyo consular a través de los teléfonos del Consulado de México en San Francisco (001 650 501 7915) y en San José (001 408 472 1301), así como de la Línea de Apoyo Consular CIAM (520 623 7874).

“Respeta las normas del evento y las indicaciones del personal de seguridad”, enfatizó la SRE en su mensaje oficial. Ante cualquier detención, recomendó pedir inmediatamente asistencia consular para recibir la orientación adecuada.

“¡Viva México”, Bad Bunny

Bad Bunny, artista principal del espectáculo de medio tiempo, refuerza su vínculo con el público mexicano en la previa del Super Bowl LX. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images/File Photo

Por otra parte, el puertorriqueño Bad Bunny, protagonista del medio tiempo, protagonizó un momento muy comentado durante una rueda de prensa previa, en San Francisco. Ante la reacción de seguidores mexicanos, expresó: “¡Viva México cabrones!”, entre ovaciones y risas.

Durante ese mismo encuentro, una seguidora le solicitó un saludo para su madre, a lo que Bad Bunny respondió: “Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo”, generando simpatía entre los asistentes. El gesto reforzó la cercanía del artista con el público mexicano y la expectativa en torno a su presentación.

México exporta más de 100 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

La exportación de aguacate mexicano para el Super Bowl LX alcanzó 127 mil toneladas, con un incremento del 11% respecto al año anterior. REUTERS/Alan Ortega

En paralelo, la importancia económica del aguacate mexicano vuelve a quedar de manifiesto en esta edición.

Entre el 5 y el 31 de enero, se exportaron 127 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl, un aumento del 11% en comparación con 2025, según informó EFE con base en datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

La producción del fruto estuvo liderada por Michoacán con el 88% del total, seguido de Jalisco con el 12%. De este último estado, se enviaron 9 mil 700 toneladas, lo que representó un crecimiento interanual del 35%, de acuerdo con José Olivares, director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, en declaraciones recogidas por EFE.

Olivares señaló que el aumento en la exportación se relaciona con la tecnificación y la calidad mejorada del producto. Sin embargo, advirtió sobre la situación complicada para los agricultores:

“El margen de ganancia ya es complicado. En años anteriores, de márgenes de ganancia, si te refieres a 35 pesos por kilo, pues es un 100 %. Pero hoy en día con estos precios sí es un poco lastimoso cómo se está comprando”.

El precio actual del aguacate por kilo oscila entre 17 y 19 pesos, lejos de los 35 pesos que se alcanzaban en años anteriores.