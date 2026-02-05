México

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

El puertorriqueño se prepara para su espectáculo del próximo domingo

El artista del espectáculo de
El artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, Bad Bunny, sonríe durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de febrero de 2026, en San Francisco, previa al Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a captar la atención de sus admiradores en México con un gesto inesperado durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2026.

En ese evento, organizado por Apple Music, el artista celebró con el característico grito: “¡Viva México cabrones!”. Este momento, recibido con risas y ovaciones, refuerza su vínculo con el público mexicano en la antesala de su presentación en el espectáculo de medio tiempo.

¿Cómo fue el mensaje de Bad Bunny a los mexicanos?

Bad Bunny deja ver su
Bad Bunny deja ver su amor por México durante la conferencia de prensa de Apple Music. REUTERS/Carlos Barria

En la última parte de la conferencia, un seguidor mexicano interrumpió la dinámica para expresar su afecto por el cantante e indicó que su madre compartía esa admiración.

Animado por el ambiente, solicitó un saludo dirigido a su madre. Bad Bunny respondió al instante: “Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo”, frase que provocó tanto risas como simpatía entre los asistentes.

El vínculo entre Bad Bunny y sus fans mexicanos se potenció en anteriores presentaciones, pero durante este intercambio demostró familiaridad con los códigos culturales locales, adoptando expresiones populares entre el público. En la misma instancia, no dudó en reiterar su cariño por el país al exclamar “¡Viva México cabrones!”, un gesto que selló su complicidad con los seguidores presentes.

Estos episodios ocurren en un contexto de alta expectación por parte de la audiencia mexicana, tras el anuncio de su participación en el espectáculo principal del Super Bowl 2026.

La atención mediática en torno al artista creció aún más tras su paso por los Grammy, donde pronunció un mensaje polémico al recibir un galardón de Mejor Álbum del Año, triunfando por encima de otros artistas como Lady Gaga y Justin Bieber. Bad Bunny continúa así consolidando su influencia y proximidad con una de las audiencias más fieles en Latinoamérica.

Se filtra ensayo de Bad Bunny para el Super Bowl y así será el espectáculo

El cantante se presentará su Halftime Show en próximo domingo Crédito: x/tinyrosales

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado una ola de expectativa tras la filtración de videos de los ensayos de Bad Bunny, cuya presentación está programada para el 8 de febrero en el estadio Levi’s.

Esta filtración, que circuló ampliamente en redes sociales y llegó a millones de usuarios en pocas horas, anticipa detalles nunca antes revelados sobre el show que acompañará el partido entre los England Patriots y los Seattle Seahawks.

A pesar de la lejanía, el audio permitió a los fans identificar con nitidez la canción ‘Baile inolvidable’, lo que confirma que este tema será parte del repertorio en el esperado intermedio. El entusiasmo en redes sociales creció tras estas revelaciones, mientras se multiplicaban los comentarios y las conjeturas sobre el posible setlist.

En otro video publicado horas más tarde, los seguidores lograron captar nuevos fragmentos musicales en los ensayos. Aunque la calidad del audio no permitía identificar todas las canciones con certeza, muchos usuarios coincidieron en haber escuchado acordes asociados con el género salsa y especulan que se trataba de ‘Callaita’, otra de las canciones más populares del artista puertorriqueño.

