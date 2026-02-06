México Deportes

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL

Los números muestran que México ha tenido mayor representación en el Super Bowl que en la Champions League

Efrén Herrera, campeón del Super
Efrén Herrera, campeón del Super Bowl XII con Dallas. (X / @FJG_TD)

La comparación entre el futbol soccer y el futbol americano arroja un contraste poco habitual en la historia del deporte mexicano.

Aunque la UEFA Champions League representa el máximo escenario del balompié mundial, los registros históricos muestran que más jugadores mexicanos han participado en el Super Bowl que en una final del torneo europeo.

A lo largo de los años, el Super Bowl ha contado con la participación directa de al menos cuatro jugadores nacidos en México, además de casos vinculados por ascendencia o formación, mientras que la Champions League solo ha tenido dos futbolistas nacionales con minutos en una final.

Los mexicanos que han dejado huella en el Super Bowl

Efrén Herrera logró ser el
Efrén Herrera logró ser el primer mexicano en ganar un Super Bowl. (NFL Experience)

El futbol americano profesional ha sido el escenario con mayor presencia mexicana en finales.

El primer antecedente corresponde a Efrén Herrera, nacido en Guadalajara, quien disputó el Super Bowl XII (1978) con los Dallas Cowboys. Herrera se convirtió en el primer mexicano en ganar un anillo de Super Bowl, al anotar dos goles de campo y tres puntos extra, para un total de nueve unidades.

Un año más tarde, Rafael Septién, originario de la Ciudad de México, participó con los Cowboys en la edición XIII (1979), donde aportó un gol de campo y cuatro puntos extra, aunque su equipo cayó ante los Pittsburgh Steelers.

El tercer caso fue Frank Corral, nacido en Delicias, Chihuahua, quien jugó el Super Tazón XIV (1980) con los Los Angeles Rams y se convirtió en el primer mexicano en desempeñarse como pateador de despeje y de lugar en un mismo partido de Super Bowl.

La figura más destacada es Raúl Allegre, originario de Torreón, Coahuila. El ex pateador ganó dos Super Bowls con los New York Giants (XXI y XXV). En el primero aportó siete puntos, mientras que en el segundo formó parte del plantel campeón, consolidándose como el mexicano más exitoso en la historia del juego.

Presencia mexicana en finales de la Champions League

(REUTERS/Gustau Nacarino)
(REUTERS/Gustau Nacarino)

En contraste, la participación mexicana en finales de la UEFA Champions League ha sido limitada. Solo dos futbolistas han tenido actividad directa en el partido decisivo del torneo.

Rafael Márquez fue titular con el Barcelona en la final de 2006, en la que el conjunto catalán venció al Arsenal. Con ello, se convirtió en el primer mexicano en jugar y ganar una final de Champions League. Aunque volvió a ser campeón en 2009, no disputó ese partido por lesión.

El segundo caso es Javier “Chicharito” Hernández, quien fue titular con el Manchester United en la final de 2011, disputada ante el Barcelona. Pese a la derrota, su presencia marcó otro antecedente relevante para el futbol mexicano.

De manera honorífica aparece Jonathan dos Santos, campeón con el Barcelona en 2011, aunque sin minutos en la final, por lo que no se considera participación activa.

Ascendencia mexicana y nuevas conexiones con la NFL

(Instagram / Elijah Arroyo)
(Instagram / Elijah Arroyo)

El Super Bowl también ha contado con jugadores de ascendencia mexicana que dejaron una huella significativa en la NFL, como Ted Hendricks, Jim Plunkett, Tony Casillas, Anthony Muñoz y Matt Araiza.

A ellos se suman casos recientes de futbolistas mexicanos que han estado cerca del emparrillado como parte de equipos de prácticas, entre ellos Eduardo “Bibi” Castañeda, Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón.

De cara al Super Bowl LX, el nombre de Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seattle Seahawks, aparece como una nueva conexión con México. Aunque nació en Florida, creció en Cancún y dio sus primeros pasos en el futbol americano en territorio mexicano, ampliando el vínculo del país con el máximo escenario de la NFL.

