La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechaza categóricamente acusaciones de injerencia política en los consulados de México en Estados Unidos. (Consulado de México en Miami).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó de manera categórica cualquier señalamiento sobre presunta injerencia política de sus consulados en Estados Unidos.

En un comunicado oficial emitido este 28 de enero, la SRE afirmó que las actividades consulares se apegan estrictamente a los principios de legalidad, institucionalidad y no intervención, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y a la Convención Consular de 1943 entre ambos países.

“Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, puntualizó la SRE. La institución subrayó que la red consular mexicana no promueve ni participa, de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política en el territorio estadounidense.

Estas son las tareas de los consulados de México en Estados Unidos

La principal labor de los consulados mexicanos en Estados Unidos es la asistencia y protección consular de personas mexicanas en el exterior. (Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo/Facebook)

Las tareas de los consulados de México en Estados Unidos, según la SRE, se enfocan en la asistencia consular y la protección consular de personas mexicanas.

Entre sus funciones principales destacan la expedición de documentos oficiales, el apoyo a nacionales detenidos, la gestión de repatriaciones y la promoción del intercambio económico y cultural bilateral.

La SRE enfatizó que el desempeño consular no varía con los cambios de administración en el gobierno federal. “El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas”, señaló la Secretaría.

Durante 2025, los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron 1 millón 295 mil 181 pasaportes. Este documento resulta fundamental como identificación y para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y representa un aporte tangible de la comunidad mexicana al país anfitrión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que la política exterior mexicana se basa en los principios constitucionales de no intervención y respeto a la soberanía e instituciones de otros países. La SRE recalcó que las oficinas consulares mexicanas no llevan a cabo acciones políticas internas en Estados Unidos.

Reunión de Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio de Estados Unidos

Marcelo Ebrard y Howard Lutnick fortalecen la cooperación comercial entre México y Estados Unidos previo a la revisión del T-MEC 2026. (Foto: @m_ebrard)

Las negociaciones entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y su homólogo estadounidense Howard Lutnick realizadas este 28 de enero consolidan un escenario de alta expectativa para el comercio bilateral, justo cuando el ciclo rumbo a la negociación del T-MEC 2026 presenta sus primeras señales.

Uno de los momentos más destacados de la reunión, efectuada en Washington, D.C., fue el obsequio que Lutnick entregó a Ebrard: un fragmento de las Torres Gemelas, dedicado a la memoria de las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Ebrard calificó este gesto como “el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio”.

La visita oficial del secretario de Economía mexicano incluyó un primer encuentro presencial con Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), y posteriormente la reunión formal con Lutnick.

Ebrard informó por medio de su cuenta de X que el principal eje de la conversación con el secretario de Comercio estadounidense giró en torno al comercio y las inversiones entre ambos países, iniciativas orientadas a fortalecer la posición de México en los mercados internacionales y encarar la revisión de aranceles. Según su valoración, el año arranca “bien en ese campo”, y describió el diálogo como “positivo y cordial”.