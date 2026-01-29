México

La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

El comunicado oficial enfatizó que las funciones diplomáticas en ese país priorizan el apoyo a ciudadanos

Guardar
La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechaza categóricamente acusaciones de injerencia política en los consulados de México en Estados Unidos. (Consulado de México en Miami).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó de manera categórica cualquier señalamiento sobre presunta injerencia política de sus consulados en Estados Unidos.

En un comunicado oficial emitido este 28 de enero, la SRE afirmó que las actividades consulares se apegan estrictamente a los principios de legalidad, institucionalidad y no intervención, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y a la Convención Consular de 1943 entre ambos países.

“Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos, puntualizó la SRE. La institución subrayó que la red consular mexicana no promueve ni participa, de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política en el territorio estadounidense.

Estas son las tareas de los consulados de México en Estados Unidos

La principal labor de los
La principal labor de los consulados mexicanos en Estados Unidos es la asistencia y protección consular de personas mexicanas en el exterior. (Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo/Facebook)

Las tareas de los consulados de México en Estados Unidos, según la SRE, se enfocan en la asistencia consular y la protección consular de personas mexicanas.

Entre sus funciones principales destacan la expedición de documentos oficiales, el apoyo a nacionales detenidos, la gestión de repatriaciones y la promoción del intercambio económico y cultural bilateral.

La SRE enfatizó que el desempeño consular no varía con los cambios de administración en el gobierno federal. “El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, señaló la Secretaría.

Durante 2025, los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron 1 millón 295 mil 181 pasaportes. Este documento resulta fundamental como identificación y para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y representa un aporte tangible de la comunidad mexicana al país anfitrión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que la política exterior mexicana se basa en los principios constitucionales de no intervención y respeto a la soberanía e instituciones de otros países. La SRE recalcó que las oficinas consulares mexicanas no llevan a cabo acciones políticas internas en Estados Unidos.

Reunión de Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio de Estados Unidos

Marcelo Ebrard y Howard Lutnick
Marcelo Ebrard y Howard Lutnick fortalecen la cooperación comercial entre México y Estados Unidos previo a la revisión del T-MEC 2026. (Foto: @m_ebrard)

Las negociaciones entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y su homólogo estadounidense Howard Lutnick realizadas este 28 de enero consolidan un escenario de alta expectativa para el comercio bilateral, justo cuando el ciclo rumbo a la negociación del T-MEC 2026 presenta sus primeras señales.

Uno de los momentos más destacados de la reunión, efectuada en Washington, D.C., fue el obsequio que Lutnick entregó a Ebrard: un fragmento de las Torres Gemelas, dedicado a la memoria de las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Ebrard calificó este gesto como “el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio”.

La visita oficial del secretario de Economía mexicano incluyó un primer encuentro presencial con Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), y posteriormente la reunión formal con Lutnick.

Ebrard informó por medio de su cuenta de X que el principal eje de la conversación con el secretario de Comercio estadounidense giró en torno al comercio y las inversiones entre ambos países, iniciativas orientadas a fortalecer la posición de México en los mercados internacionales y encarar la revisión de aranceles. Según su valoración, el año arranca bien en ese campo”, y describió el diálogo como positivo y cordial.

Temas Relacionados

ConsuladosEstados UnidosRelaciones Internacionalesmexico-noticias

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

La presencia de triptófano y minerales esenciales en esta fruta favorece la relajación y apoya tus horas de descanso

¿Qué beneficios tiene comer plátano

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

El hábito cotidiano que se

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con

Museo del Metro de CDMX celebra su noveno aniversario: exposiciones para descubrir más de 50 años de historia

La entrada es libre para todo el público, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC)

Museo del Metro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chino Arce”

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente