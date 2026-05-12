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Campeón del Mundo con España elogia a la ‘Hormiga’ González y advierte que será figura en el Mundial 2026

El exfutbolista ve en el delantero azteca al futuro de la selección azteca y pronostica un gran torneo para el canterano de Chivas

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Armando "La Hormiga" González s posiciona como el mejor delantero mexicano en la Liga MX del último año. (Imagen cuenta de X @Chivas)
Armando "La Hormiga" González s posiciona como el mejor delantero mexicano en la Liga MX del último año. (Imagen cuenta de X @Chivas)

A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, el posible papel protagónico de Armando ‘Hormiga’ González en la Selección Mexicana comienza a despertar gran expectación, incluso en un exjugador campeón del Mundo con España.

El exdefensor lo señaló como la revelación del torneo durante una dinámica en TikTok, generando conversación futbolística tanto en México como en el plano internacional pues sería el debut del joven atacante de Chivas en una justa mundialista.

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Armando "Hormiga" González ilusiona a la fanaticada mexicana en el mundial en casa. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Armando "Hormiga" González ilusiona a la fanaticada mexicana en el mundial en casa. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Respalda a Armando ‘Hormiga’ González como revelación mundialista

En una reciente sesión de preguntas rápidas en redes sociales, Gerard Piqué destacó al delantero de Chivas como su principal candidato a sorprender en el Mundial 2026. Cuando se le preguntó sobre qué joven promesa podría brillar en la máxima cita futbolística, el exjugador eligió sin titubeos a González, una postura que captó la atención de analistas y aficionados ante la inminente convocatoria del atacante con el ‘Tri’.

La confianza expresada por Piqué en torno a González resulta relevante porque reconoce el talento del joven mexicano más allá del entorno local, proyectándolo hacia la competencia más prestigiosa del futbol internacional.

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Si bien González suma méritos para acercarse a la Selección Mexicana, también enfrenta fuerte competencia interna, ya que especialistas consideran que la posición de titular podría recaer en Raúl Jiménez.

Esto ubica a González como un posible revulsivo, con la responsabilidad de aprovechar los minutos que el entrenador le asigne durante el certamen. El respaldo de una figura internacional como el exdefensor del Barcelona marca la proyección global que ha alcanzado el delantero de Chivas.

El jugador del rebaño ha alcanzado proyección a nivel internacional. (Imagen cuenta de X @Chivas)
El jugador del rebaño ha alcanzado proyección a nivel internacional. (Imagen cuenta de X @Chivas)

Pronósticos de Piqué para el Mundial 2026

Además de opinar sobre la revelación, el exjugador del Barcelona compartió sus pronósticos sobre los actores principales del próximo Mundial. De acuerdo con Piqué, el panorama del torneo queda de la siguiente forma:

  • Revelación: Armando ‘Hormiga’ González
  • Bota de oro: Kylian Mbappé
  • Decepción: Selección de Brasil
  • Sorpresa: Selección de Marruecos
  • Final: España vs. Francia
  • Campeón: España
  • Mejor jugador: Lamine Yamal

Todos estos vaticinios los dio a conocer a través de TikTok, donde analiza y comenta la actualidad futbolística mundial con sus seguidores.

El exjugador del Barcelona tiene claro quién será el jugador revelación de este 2026. (REUTERS/Amanda Perobelli)
El exjugador del Barcelona tiene claro quién será el jugador revelación de este 2026. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Expectativas para ‘Hormiga’ González en la Selección Mexicana

La proyección de Armando González se ha fortalecido en la antesala de la Copa del Mundo 2026, donde el joven atacante buscará consolidarse en el once ideal o, en su defecto, aportar goles y actuaciones destacadas en los minutos que tenga como alternativa ofensiva.

El debut de México en la justa mundialista está programado para este 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, como uno de los partidos inaugurales más relevantes en el país. La interrogante que domina la agenda futbolística es si González podrá responder a las expectativas internacionales que ha generado el respaldo de Piqué y así colocarse entre los grandes nombres del torneo.

Ahora, el delantero del Guadalajara tendrá que transformar las apuestas en resultados concretos y buscar un lugar entre los protagonistas del evento futbolístico más esperado del año.

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