Caso Carolina Flores: continúa proceso para extraditar a Erika ‘N’ de Venezuela a México

El funcionario dijo que desconoce si el caso está siendo investigado como feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que continúa el proceso para extraditar a Erika “N”, quien se encuentra en Venezuela luego de que presuntamente asesinara a su nuera Carolina Flores en Ciudad de México.

El funcionario dio a conocer que desconoce si el caso está siendo tratado como feminicidio. Explicó que lo investiga lleva la Fiscalía de la Ciudad de México, sin embargo, puntualizó que se está trabajando en el proceso de extradición.

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