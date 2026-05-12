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Homicidio doloso en México bajó 40%, Chihuahua y Guanajuato fueron los estados con más casos en abril

Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos en los últimos 11 años

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Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años.. Crédito: Presidencia
Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años.. Crédito: Presidencia

El promedio diario de homicidios dolosos en México registró una caída del 40 por ciento desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, según cifras consolidadas al 30 de abril de 2026. La reducción equivale a 34 homicidios menos por día respecto al punto de partida del gobierno.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el dato este martes durante la Mañanera del Pueblo, en el que resaltó que abril marcó el menor registro de homicidios dolosos en más de una década.

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De acuerdo con la funcionaria, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 52.5 en abril de 2026. Bajo este panorama, la trayectoria mensual arrojó una tendencia continua a la baja durante los 19 meses de la administración.

Este dato se coloca como uno de los registros sin precedentes más allá del propio sexenio.

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Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años. Crédito: Presidencia
Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años. Crédito: Presidencia

El primer cuatrimestre, el más bajo en 11 años

El acumulado de enero a abril de 2026 también marcó un piso histórico reciente. El primer cuatrimestre registró 51.2 homicidios promedio diario, el nivel más bajo de ese período en los últimos 11 años, de acuerdo con la información presentada por el SESNSP.

Figueroa comparó ese resultado con el primer cuatrimestre de cada año desde 2015. La tendencia descendente del período enero-abril de 2026 se distinguió de forma clara en la gráfica respecto a todos los años anteriores del lapso analizado.

Chihuahua y Guanajuato, los estados con más homicidios en abril

Aunque la cifra nacional mostró una reducción, Chihuahua y Guanajuato encabezaron el mapa de la violencia en abril de 2026 con 129 homicidios dolosos cada uno. Ambas entidades representaron el 8.2 por ciento del total nacional, respectivamente, y se colocaron en el primer lugar compartido de la distribución estatal.

Ocho estados concentraron el 53 por ciento de todos los homicidios dolosos del país en ese mes. Tras Chihuahua y Guanajuato, Morelos ocupó el tercer lugar con el 7.1 por ciento del total nacional.

Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años Crédito: Presidencia
Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años Crédito: Presidencia

Baja California y Sinaloa registraron 101 homicidios cada una en abril, lo que representó el 5.7% del total nacional para cada entidad. El Estado de México y Veracruz también aportaron el 5.7% cada uno, mientras que Guerrero cerró el grupo con el 5.3%.

Los ocho estados del grupo reunieron más de la mitad del total de homicidios dolosos registrados en el país durante el mes de abril.

Las entidades con mayor reducción respecto a 2016

Al comparar el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo período de 2016, 26 entidades federativas mostraron una reducción en su promedio diario de homicidios. Tres estados encabezaron esa caída: San Luis Potosí con una baja del 80.8%, Zacatecas con el 61.8% y Quintana Roo con el 60.3%.

La secretaria ejecutiva del SESNSP subrayó que esa comparación de una década refleja avances estructurales en la mayoría del territorio nacional. Las seis entidades restantes del país no registraron reducción en ese período comparativo, según los datos de las 32 fiscalías estatales que integran el reporte.

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