Gobierno festeja reducción de recursos en Congreso de Baja California tras Plan B de reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Congreso de Baja California sobre reducir sus recursos en la región tras aprobación del Plan B de la reforma electoral.
“El Plan b es “abajo los privilegios”, es el objetivo, que los Congresos estatales disminuyan sus presupuestos", declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional.
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