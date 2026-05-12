Gobierno festeja reducción de recursos en Congreso de Baja California tras Plan B de reforma electoral

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Congreso de Baja California sobre reducir sus recursos en la región tras aprobación del Plan B de la reforma electoral.

“El Plan b es “abajo los privilegios”, es el objetivo, que los Congresos estatales disminuyan sus presupuestos", declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional.

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