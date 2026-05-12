México y la UE firmarán acuerdo histórico: Sheinbaum defiende la diversificación comercial de México

(Infobae-Itzallana)

El canciller Roberto Velasco fue el primero en confirmar los detalles de la cumbre este martes en la conferencia matutina: la próxima semana se celebrará en Ciudad de México un encuentro de alto nivel encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo António Costa. También asistirán la canciller de la UE y el comisario para asuntos comerciales.

El evento tiene varios elementos centrales. El primero y más relevante: la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, resultado de años de negociación que actualiza el tratado original del año 2000.

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Velasco detalló que este nuevo acuerdo incluye:

Desgravación de nuevos productos y acceso preferencial al mercado europeo para productos agroalimentarios mexicanos .

Reconocimiento de denominaciones de origen mexicanas .

Un capítulo nuevo sobre comercio digital , ausente en el tratado original.

Por primera vez, un capítulo específico dedicado a PYMES.

El canciller también explicó que, en paralelo, se firmará un acuerdo comercial interino que entrará en vigor este mismo año, mientras el acuerdo principal concluye su proceso de ratificación en todos los países miembros de la UE. Velasco recordó que, por instrucciones de Sheinbaum, viajó a Bruselas para gestionar un calendario acelerado de ratificación.

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Además de los compromisos comerciales, habrá una declaración política conjunta que abarcará otros ámbitos de la relación bilateral.

Un tratado firmado por mujeres: el dato que no pasó desapercibido

La presidenta Sheinbaum no dejó pasar el detalle: el acuerdo será firmado por dos mujeres, ella y Ursula von der Leyen, al frente de sus respectivos bloques. Y lo usó para dar una lección de contexto: México supera a Europa en representación política femenina.

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“En Europa hay un 30% de representación de mujeres en sus congresos, incluido el de la Unión Europea. En México tenemos 50% en los congresos estatales y en el Congreso Federal, además de mujer presidenta”, señaló Sheinbaum, quien destacó que México es uno de los países más avanzados del mundo en derechos políticos de las mujeres.

Sheinbaum: “Es una muy buena firma y muestra la certidumbre sobre el país”

La mandataria respaldó el proceso y explicó que desde el inicio de su gobierno instruyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para acelerar la actualización del tratado, cuya vigencia vencía precisamente en 2026.

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“Podríamos haber dicho que no queríamos actualizar el tratado, pero decidimos avanzar”, afirmó.

El peso y la economía, como respaldo político

Sheinbaum también usó el comportamiento del tipo de cambio como argumento de solidez. El peso se ubicaba este martes en 17.25 pesos por dólar, con una tasa del Banco de México del 6.5%, como evidencia de estabilidad frente a quienes pronosticaron crisis por las tensiones arancelarias con Washington.

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“El peso está mejor que nunca. Habla de la fortaleza de la economía mexicana”, subrayó.

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania, 19 de marzo de 2026. REUTERS/Jana Rodenbusch/Foto de archivo

Cooperación con EU: soberanía como límite innegociable

Consultada sobre los alcances de la relación con Estados Unidos, Sheinbaum fue clara: coordinación sí, subordinación no. Enumeró los cuatro principios que rigen el entendimiento bilateral: soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

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“Somos un país libre y soberano que nos coordinamos como iguales”, concluyó.