México

La cerveza mexicana que aporta menos calorías que un refresco y que Profeco considera la más saludable

Una comparación respaldada por autoridades destaca alternativas menos azucaradas para quienes buscan reducir su ingesta

Una revisión oficial revela cómo elegir una opción más ligera puede marcar diferencia en la dieta cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuál es la cerveza mexicanna con menor aporte calorico del mercado.

De acuerdo con el análisis, su aporte energético es incluso inferior incluso al de refrescos y otras bebidas azucaradas por lo que fue señala como la opción “más saludable” si se trata de esta bebida alcoholica.

Esta valoración oficial subraya el enfoque de la Profeco en promover alternativas con beneficios nutricionales frente al alto consumo de azúcares, especialmente relevante dada la prevalencia de bebidas industriales en la dieta nacional.

Un análisis reciente detalla los beneficios de optar por bebidas con perfil energético bajo y certificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la cerveza mexicana que aporta menos calorías y considerada como “la más saludable” por Profeco

De las cervezas analizadas por la Profeco, fue la cerveza mexicana Corona Light calificada como la de menor contenido calórico del mercado.

Corona Light, según los resultados publicados por la Profeco en la Revista del Consumidor, exhibe un perfil nutricional considerado óptimo: por cada 100 mililitros, contiene solo 28 kilocalorías, 0,02 gramos de azúcar y 4,2 miligramos de sodio.

En comparación, muchas bebidas carbonatadas aportan más calorías y azúcar por volumen equivalente. Estos datos le permiten a la cerveza lucir el sello de “bajo contenido energético”, una distinción avalada por la autoridad que facilita al consumidor optar por un producto de menor impacto calórico.

El informe técnico de la Profeco precisa que la bebida alcanza un 3,5 % de volumen alcohólico y que cumple estrictamente los límites oficiales de alcoholes superiores y ésteres, manteniéndose dentro de los estándares de seguridad y calidad del sector mexicano de bebidas alcohólicas.

El estudio analizó un total de 19 productos entre los principales del sector: 12 cervezas de baja graduación y 7 bebidas sin alcohol. El objetivo fue contrastar el cumplimiento del etiquetado nutricional con los parámetros legales y constatar las características prometidas al público.

La Profeco dedicó además un apartado a las llamadas opciones “0.0”, entre las que se encuentran Tecate 0.0, Corona Cero, Heineken 0.0, Old Milwaukee, Mahou y Erdinger Weissbier. Según la normativa federal vigente, toda bebida con menos del 2 % de alcohol no puede comercializarse bajo la denominación “cerveza”, sino que debe clasificarse como bebida no alcohólica.

La labor de control de la Profeco busca orientar al consumidor sobre la calidad y composición real de los productos en el anaquel.

Así, la cerveza mexicana Corona Light destaca por conjugar un sabor equilibrado con un contenido calórico bajo, atributos que la convierten en una alternativa favorable para quienes buscan moderar su ingesta energética conforme a la información avalada por la autoridad federal.

El etiquetado de Corona Light cumple con los estándares legales y le permite portar el sello de bajo contenido energético avalado por Profeco. (corona.com)

Beneficios del consumo de cerveza para la salud

  • Puede aportar antioxidantes naturales.
  • Contribuye a la salud cardiovascular en consumo moderado.
  • Favorece el aumento del colesterol HDL (“bueno”).
  • Aporta vitaminas del grupo B.
  • Contiene minerales como potasio, magnesio y fósforo.
  • Puede ayudar a la salud ósea por su contenido en silicio.
  • Favorece la hidratación por su alto contenido de agua.
  • Puede tener efectos antiinflamatorios leves.

