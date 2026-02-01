México

Agua de chía, fresa y avena: la bebida casera que gana terreno para bajar de peso

Estos superingredientes te ayudan en tener una dieta balanceada en beneficio de tu salud

Guardar
Agua, chía, fresa y avena,
Agua, chía, fresa y avena, una combinación nutritiva para empezar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años las bebidas naturales han recuperado espacio frente a los refrescos y jugos industrializados. Entre ellas destaca el agua, chía, fresa y avena, una combinación que nutriólogos consideran un complemento accesible para mejorar la digestión, cuidar el corazón y apoyar el control de peso. Su preparación es sencilla y reúne ingredientes presentes en la mayoría de los hogares mexicanos.

La chía, semilla ancestral utilizada desde la época prehispánica, es reconocida por su alto contenido de omega-3 y fibra soluble. Al entrar en contacto con el agua forma un gel que protege el estómago y favorece el tránsito intestinal.

La fresa aporta vitamina C y antioxidantes, mientras que la avena ofrece carbohidratos complejos que brindan energía de forma gradual. Juntos crean una bebida ligera que puede consumirse a cualquier hora del día.

Especialistas en nutrición explican que este tipo de aguas no sustituyen tratamientos médicos, pero sí ayudan a construir hábitos más saludables. Sustituir un refresco por un vaso de esta mezcla significa reducir de manera importante el consumo de azúcares añadidos y aumentar la ingesta de fibra, un nutriente del que la mayoría de la población carece.

Principales aportes de cada ingrediente

Semillas de chia esparcidas sobre
Semillas de chia esparcidas sobre una mesa de madera, destacadas por su alto valor nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae).
  • Chía: contribuye a disminuir el colesterol malo, mejora la circulación y genera sensación de saciedad gracias a su fibra.
  • Fresa: refuerza el sistema inmunológico, protege la piel y combate el daño celular por su riqueza en antioxidantes.
  • Avena: regula el nivel de glucosa en sangre, favorece la salud intestinal y proporciona energía prolongada.

De acuerdo con los especialistas, “la mezcla es interesante porque combina fruta fresca con dos fuentes de fibra de distinta naturaleza. Eso ayuda a que la digestión sea más lenta y estable, evitando picos de hambre”.

Se recomienda beberla por la mañana o como colación vespertina, sin añadir azúcar.

Aliada para el control de peso

Tomar agua con chía, fresa
Tomar agua con chía, fresa y avena, ayuda en tus planes para bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los motivos por los que esta bebida se ha popularizado es su efecto en los planes para bajar de peso. La chía y la avena absorben agua y aumentan su volumen en el estómago, lo que prolonga la saciedad. Además, al ser baja en calorías, permite hidratarse sin recurrir a productos endulzados.

Entrenadores deportivos también la sugieren como hidratante natural después del ejercicio. Los minerales de la avena apoyan la recuperación muscular y la fresa repone antioxidantes perdidos durante la actividad física.

La receta básica requiere pocos pasos: remojar una cucharada de chía en un vaso de agua durante 20 minutos; licuar media taza de fresas con dos cucharadas de avena; integrar todo en un litro de agua y, si se desea, endulzar con miel. Puede mantenerse en refrigeración hasta por 24 horas.

Precauciones a considerar

  • Personas con gastritis o colon irritable deben probar tolerancia a la chía.
  • Pacientes con diabetes es preferible que la consuman sin ningún tipo de endulzante.
  • Ante alergia a fresas o avena, se debe evitar la preparación.

Los expertos coinciden en que el verdadero beneficio aparece cuando la bebida se acompaña de una alimentación equilibrada y actividad física regular. No es un remedio milagroso, pero sí una alternativa real para mejorar la calidad de lo que se bebe diariamente.

En un contexto donde México enfrenta altos índices de obesidad y enfermedades metabólicas, el agua de chía, fresa y avena se perfila como una opción económica y nutritiva para toda la familia. Un simple cambio en el vaso puede convertirse en el primer paso hacia hábitos más saludables.

Temas Relacionados

ChíaFresaAvenaSaludBienestarPérdida de pesomexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 6:24 horas, a una distancia de 163 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 4.8 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 1 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Estrés crónico por factores urbanos: estos son los daños graves a la salud mental y física, según la UNAM

La especialista Ingrid Vargas dijo que el estrés es una reacción mental y física normal de todos los seres vivos ante un cambio

Estrés crónico por factores urbanos:

Científico usó innovador método con bacterias para eliminar metales pesados de agua y suelos

Abraham Balam-Beberaje, investigador y egresado del Tecnológico Nacional de México- Calkiní - Itescam, de Campeche, encabeza un estudio que propone alternativas sustentables para remediar la contaminación

Científico usó innovador método con

Hinchazón o subida de peso sin razón aparente: el posible motivo detrás de tu retención de líquidos

El agua constituye entre el 60% y 80% del peso corporal total

Hinchazón o subida de peso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten a tres implicados en

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: son la tía y prima de Mario Delgado, titular de la SEP

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fallece el actor y bailarín

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

DEPORTES

Serie del Caribe 2026: cuándo

Serie del Caribe 2026: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos en México

Shakur Stevenson le da una lección de boxeo a Teófimo López y conquista el campeonato superligero de la OMB

João Pedro podría salir de San Luis: Cruz Azul se encontraría acelerando su llegada

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América