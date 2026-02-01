Agua de chía, fresa y avena: la bebida casera que gana terreno para bajar de peso

Agua, chía, fresa y avena, una combinación nutritiva para empezar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años las bebidas naturales han recuperado espacio frente a los refrescos y jugos industrializados. Entre ellas destaca el agua, chía, fresa y avena, una combinación que nutriólogos consideran un complemento accesible para mejorar la digestión, cuidar el corazón y apoyar el control de peso. Su preparación es sencilla y reúne ingredientes presentes en la mayoría de los hogares mexicanos.

La chía, semilla ancestral utilizada desde la época prehispánica, es reconocida por su alto contenido de omega-3 y fibra soluble. Al entrar en contacto con el agua forma un gel que protege el estómago y favorece el tránsito intestinal.

La fresa aporta vitamina C y antioxidantes, mientras que la avena ofrece carbohidratos complejos que brindan energía de forma gradual. Juntos crean una bebida ligera que puede consumirse a cualquier hora del día.

Especialistas en nutrición explican que este tipo de aguas no sustituyen tratamientos médicos, pero sí ayudan a construir hábitos más saludables. Sustituir un refresco por un vaso de esta mezcla significa reducir de manera importante el consumo de azúcares añadidos y aumentar la ingesta de fibra, un nutriente del que la mayoría de la población carece.

Principales aportes de cada ingrediente

Semillas de chia esparcidas sobre una mesa de madera, destacadas por su alto valor nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Chía: contribuye a disminuir el colesterol malo, mejora la circulación y genera sensación de saciedad gracias a su fibra.

Fresa: refuerza el sistema inmunológico, protege la piel y combate el daño celular por su riqueza en antioxidantes.

Avena: regula el nivel de glucosa en sangre, favorece la salud intestinal y proporciona energía prolongada.

De acuerdo con los especialistas, “la mezcla es interesante porque combina fruta fresca con dos fuentes de fibra de distinta naturaleza. Eso ayuda a que la digestión sea más lenta y estable, evitando picos de hambre”.

Se recomienda beberla por la mañana o como colación vespertina, sin añadir azúcar.

Aliada para el control de peso

Tomar agua con chía, fresa y avena, ayuda en tus planes para bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los motivos por los que esta bebida se ha popularizado es su efecto en los planes para bajar de peso. La chía y la avena absorben agua y aumentan su volumen en el estómago, lo que prolonga la saciedad. Además, al ser baja en calorías, permite hidratarse sin recurrir a productos endulzados.

Entrenadores deportivos también la sugieren como hidratante natural después del ejercicio. Los minerales de la avena apoyan la recuperación muscular y la fresa repone antioxidantes perdidos durante la actividad física.

La receta básica requiere pocos pasos: remojar una cucharada de chía en un vaso de agua durante 20 minutos; licuar media taza de fresas con dos cucharadas de avena; integrar todo en un litro de agua y, si se desea, endulzar con miel. Puede mantenerse en refrigeración hasta por 24 horas.

Precauciones a considerar

Personas con gastritis o colon irritable deben probar tolerancia a la chía.

Pacientes con diabetes es preferible que la consuman sin ningún tipo de endulzante.

Ante alergia a fresas o avena, se debe evitar la preparación.

Los expertos coinciden en que el verdadero beneficio aparece cuando la bebida se acompaña de una alimentación equilibrada y actividad física regular. No es un remedio milagroso, pero sí una alternativa real para mejorar la calidad de lo que se bebe diariamente.

En un contexto donde México enfrenta altos índices de obesidad y enfermedades metabólicas, el agua de chía, fresa y avena se perfila como una opción económica y nutritiva para toda la familia. Un simple cambio en el vaso puede convertirse en el primer paso hacia hábitos más saludables.