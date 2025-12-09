¿Cuáles son las mejores combinaciones de superalimentos para acompañar la avena y bajar de peso?

Tarta de avena y plátano sin horno, presentada en porción sobre plato rústico, mostrando su textura suave y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena se ha consolidado como uno de los alimentos preferidos entre quienes buscan un desayuno saludable y orientado al control de peso, gracias a su alto contenido de fibra, capacidad para generar saciedad y versatilidad en la cocina.

Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que no todos los acompañamientos son adecuados cuando el objetivo es bajar de peso.

La clave, aseguran, está en elegir ingredientes que aporten proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables, sin exceder las calorías.

De acuerdo con nutriólogos consultados, la combinación de avena con proteínas magras y frutas bajas en azúcar permite estabilizar los niveles de glucosa y reducir los antojos durante el día.

Mejor combinación

Avena con frutos rojos y nueces (AdobeStock)

Una de las duplas más recomendadas es avena con yogur griego natural, frutos rojos y chía, mezcla que destaca por su alta saciedad y su bajo índice glucémico.

La fibra soluble de la chía y los antioxidantes de los frutos rojos potencian los beneficios metabólicos de la avena.

Otra preparación popular es la de avena con manzana, canela y nueces. La manzana aporta pectina, una fibra que facilita la digestión y prolonga la sensación de llenura, mientras que la canela ayuda a regular la glucosa en sangre.

Las nueces, aunque nutritivas, deben consumirse en porciones pequeñas para evitar que el contenido calórico se dispare.

Avena con leche vegetal

ARCHIVO - Leche de avena en un vaso. La selección de alternativas lácteas de origen vegetal es enorme, y se promueven como favorables para la salud y el clima. Sin embargo, los expertos valoran de forma diferente cada una de las variedades. Foto: Sina Schuldt/dpa

Con la creciente preferencia por opciones ligeras y de origen vegetal, también ha ganado terreno la combinación de avena con leche vegetal sin azúcar, coco rallado y frambuesas. Esta alternativa es ideal para quienes necesitan desayunos bajos en calorías, siempre que el coco se utilice en pequeñas cantidades debido a su densidad energética.

En el segmento de preparaciones saladas, especialistas destacan la creciente aceptación de la avena con huevo, espinacas y una pequeña porción de aguacate. Esta variación es rica en proteína y ofrece un perfil nutricional completo sin necesidad de recurrir a azúcares o frutas. Es, además, una opción adecuada para personas con resistencia a la insulina o para quienes buscan rotar sabores durante la semana.

Asimismo, versiones más modernas, como la avena con cacao puro, proteína en polvo y fresas, se han popularizado entre personas activas o con rutinas de ejercicio matutinas. El cacao aporta antioxidantes y un sabor intenso sin necesidad de añadir azúcar, mientras que la proteína ayuda en la recuperación muscular y refuerza la saciedad.

Nutriólogos advierten que, aunque la avena es un alimento saludable, su consumo puede volverse contraproducente cuando se mezcla con ingredientes calóricos como miel, jarabes, exceso de frutos secos, plátano en grandes porciones o leches azucaradas. Recomiendan limitar las porciones a media taza de avena cruda y evitar endulzantes calóricos para mantener el balance necesario en una dieta para bajar de peso.

Con estas recomendaciones, la avena continúa posicionándose como un alimento accesible, versátil y adecuado para quienes buscan mejorar su alimentación sin sacrificar sabor.