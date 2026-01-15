¿Cuál es el significado de los tlacoyos? Esta es la mística detrás de este delicioso platillo

Los tlacoyos son una comida tradicional mexicana hecha con masa de maíz nixtamalizado y rellenos de ingredientes regionales. (FB: El bonito tinaguis)

Los tlacoyos son una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina tradicional mexicana, especialmente del centro del país.

Se trata de una especie de tortilla gruesa, alargada y ovalada, hecha a base de masa de maíz nixtamalizado y rellena típicamente con frijoles negros, aunque también pueden llevar habas, chicharrón prensado, requesón o incluso guisos de verdura.

Tras su formado y relleno, los tlacoyos se cocinan en un comal hasta que están dorados y cocidos por dentro, y suelen servirse con nopales, salsa, cebolla, cilantro y queso fresco.

Este emblemático antojito mexicano destaca en la gastronomía del centro del país y forma parte esencial de la identidad culinaria nacional. (Federación Mexicana de la Diabetes)

Tlacoyos: la herencia prehispánica que conquistó mesas mexicanas, nutre con maíz azul y vibra con nombres ocultos entre regiones

Los tlacoyos tienen raíces profundas en la historia prehispánica de México. Su nombre proviene del náhuatl “tlaoyo” o “tlahtlaoyotl”, que hace referencia a la forma de masa rellena. Los pueblos originarios del altiplano mexicano ya consumían tlacoyos mucho antes de la llegada de los españoles.

El maíz, base de la dieta mesoamericana, era trabajado mediante el proceso de nixtamalización, y con él se elaboraban diversos alimentos, siendo el tlacoyo uno de los más apreciados por su practicidad y valor nutritivo.

En la época precolombina, los tlacoyos eran alimentos cotidianos y también se ofrecían en ceremonias y festividades. El relleno más común era el frijol, un aporte fundamental de proteína vegetal para la dieta indígena, aunque también se empleaban otros ingredientes según la disponibilidad local.

A lo largo de los siglos, la receta se fue adaptando y enriqueciendo con ingredientes coloniales y regionales, dando lugar a las múltiples variantes que existen hoy.

Actualmente, los tlacoyos son parte esencial de la comida callejera (antojitos) en la Ciudad de México y estados circundantes como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México.

Son símbolo de identidad culinaria y representan la fusión de tradición, historia y creatividad popular. Además, su preparación y consumo siguen siendo un acto comunitario y familiar, transmitido de generación en generación.

El maíz nixtamalizado, base de los tlacoyos, aporta valor nutritivo y ha sido fundamental en la dieta mesoamericana desde tiempos ancestrales. (El poder del consumidor)

Receta de tlacoyos mexicanos: una tradición que nutre

Ingredientes:

2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puedes usar masa preparada o harina de maíz para tortillas)

1/2 taza de frijoles refritos (pueden ser negros o bayos)

Sal al gusto

Queso fresco desmoronado (opcional)

Nopalitos cocidos (opcional)

Cebolla picada

Salsa al gusto

Aceite vegetal

Preparación:

Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolas del tamaño de una pelota de golf. Aplana cada bola hasta obtener una tortilla gruesa, de unos 12 cm de diámetro. Coloca una cucharada de frijoles refritos en el centro de la tortilla. Cierra la tortilla, cubriendo el relleno y formando una especie de óvalo alargado. Presiona ligeramente para que quede plano y uniforme. Calienta un comal o sartén a fuego medio. Coloca los tlacoyos y cocínalos por ambos lados hasta que se formen manchas doradas y la masa esté cocida. Si lo prefieres, unta un poco de aceite y dora los tlacoyos ligeramente. Sirve calientes y añade encima queso fresco, nopales cocidos, cebolla y salsa al gusto.