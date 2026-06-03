La Gen Z pone en la mira al gobierno por el caos de las obras tardías en el Metro: “¿Estamos dispuestos a seguir soportando esto?”

Un video de una usuaria de TikTok se hizo viral al mostrar la caótica realidad que viven miles de personas en el transporte público de la capital

A ocho días del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la pelota rueda en las calles y en las redes sociales. Desde distintos flancos, CNTE, organizaciones de campesinos y madres buscadoras realizan manifestaciones en Ciudad de México con una consigna en común: boicotear el certamen deportivo en protesta por demandas históricas que no han sido atendidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A estos movimientos se suma el hartazgo de la generación Z por los problemas de movilidad derivados de obras previstas para el Mundial 2026.

Tiktoker se vuelve viral por exponer caos del metro

La Línea 2 del Metro de Ciudad de México, que comprende de las estaciones Cuatro Caminos a Tasqueña, opera parcialmente. Zócalo / Tenochtitlán, San Antonio Abad, Nativitas y Portales permanecen cerradas o sin ascenso o descenso de usuarios.

PUBLICIDAD

Su inhabilitación ha afectado otras líneas, provocando retrasos de entre 30 y 50 minutos, según reportes de usuarios en redes sociales.

La tiktoker @m@fer alcanzó viralidad con un video crítico contra las fallas de operatividad del metro. (TikTok: Mafer3)

Un video compartido por una tiktoker ha centrado la atención digital en el impacto que ha tenido la mala organización del gobierno capitalino y en la posibilidad de que el Mundial 2026 sea un punto de inflexión social y político.

PUBLICIDAD

Mafer, una incipiente creadora digital que comparte videos de humor y de su cotidianeidad en TikTok, alcanzó viralidad tras desahogarse luego de un día de caos en el Metro.

Con una alta dosis de humor, su video registra el suplicio de viajar diariamente en metro para llegar a su centro de trabajo: “Cómo me agüita ser clase trabajadora en México en estos momentos”, expresa con ironía.

PUBLICIDAD

Y continúa: “Salgo a las cinco treinta de trabajar y, más de una hora intentando subirme al vagón, todas las chicas empujándose, intentando entrar. A veces hasta pienso que el desorden hace que sea más tardado, pero entiendo su desesperación”.

Desde su visión, el caos tiene responsables claros: “Pienso en ti, Sheinbaum, y espero que te zumben los oídos con mis pensamientos intrusivos. No puedo creer que voy empezando la vida godín y ya quiero desertar, irme a la playa a vender pulseras y olvidar qué es el metro chilango”.

La usuaria finaliza su video con una reflexión que abrió un intenso debate en la plataforma.

“Me voy con la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir soportando esto? ¿O vamos a seguir con la idea aspiracionista e individualista de que algún día seremos ricos y por eso no vale la pena cambiar al sistema?"

Video divide opiniones

Su postura encontró un amplio respaldo, pero también opiniones de rechazo. Personas que no coincidieron con la tiktoker sostuvieron que los problemas de movilidad en la Ciudad de México son profundos y que han sido politizados por el contexto del Mundial de la FIFA. “Tampoco es de a fuerzas vivir en CDMX. No todo el país es así”, respondió una usuaria.

PUBLICIDAD

Una usuaria reacciona en un video viral sobre el caos en el metro de la CDMX, mientras comentarios debaten la responsabilidad política y los problemas de movilidad urbana. (TikTok)

La imagen muestra el andén abarrotado y un tren del Metro de la CDMX, mientras usuarios reaccionan a un video viral sobre el caos causado por obras tardías. (TikTok)

Otros elevaron la conversación y subrayaron que el problema central es la falta de oportunidades laborales en ciudades pequeñas: “El problema es la centralización; todos los trabajos están en CDMX. Si implementaran el home office, y más trabajo en zonas aledañas a CDMX con buenas prestaciones, eso ayudaría mucho".

Ante la controversia, la creadora del video destacó que su intención al difundir el video no era politizar el tema, sino mostrar la dura realidad que viven diariamente cientos de miles de habitantes: “Las personas que viven en la periferia y deben venir a trabajar merecen más que nada un buen TRANSPORTE y que esté conectado y sea seguro con sus viviendas. La intención de este video es exponer lo que vivimos día a día las personas que salimos a trabajar”.

PUBLICIDAD

Así quedaron las estatuas derribadas por integrantes de la CNTE en Paseo de la Reforma. (Crédito: Víctor Cisneros/Infobae México)

El video se mantiene como tema de conversación en redes sociales en un contexto turbulento para autoridades federales y capitalinas por la presión de distintas organizaciones.

La administración de Clara Brugada también ha sido señalada por colectivos y asociaciones civiles por el manejo de recursos públicos en la rehabilitación de espacios urbanos, la asignación de contratos a empresas y la mala planificación de obras previstas para el Mundial de la FIFA.

PUBLICIDAD