Prohíben redes sociales a menores de edad en Jalisco: la ley fue publicada en el Periódico Oficial del estado

La nueva legislación establece medidas para proteger a menores de edad de riesgos asociados al uso de plataformas digitales y redes sociales. (Imagen ilustrativa generada con IA |Infobae México)

La prohibición del acceso a redes sociales para menores de 14 años entró en vigor este miércoles en Jalisco, luego de que la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La nueva legislación establece medidas para proteger a menores de edad de riesgos asociados al uso de plataformas digitales y redes sociales, además de fijar obligaciones para autoridades estatales, municipales, instituciones educativas y establecimientos sujetos a regulación local.

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La norma fue aprobada por el Congreso de Jalisco el pasado 14 de mayo y tiene como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos considerados perjudiciales, así como promover un uso más seguro de internet y las tecnologías digitales.

Entre sus disposiciones destaca la restricción del acceso a redes sociales para menores de 14 años. La medida contempla acciones tanto en centros educativos como en espacios públicos, donde distintas autoridades deberán implementar mecanismos de supervisión y protección digital.

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Crearán el Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales

La ley también ordena la creación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, un organismo que estará integrado por dependencias estatales como las secretarías de Educación, Salud e Innovación, Ciencia y Tecnología, además de representantes de instituciones educativas particulares.

En el ámbito escolar, la Secretaría de Educación de Jalisco deberá desarrollar protocolos pedagógicos para la navegación guiada en internet y el uso de herramientas digitales. Estos lineamientos serán elaborados por personal docente en coordinación con especialistas en derechos digitales y tecnologías educativas.

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Asimismo, la legislación prevé acciones dirigidas a madres, padres y tutores para fomentar el acompañamiento digital de menores de edad. Entre ellas se incluyen programas de sensibilización, orientación sobre crianza en entornos digitales y estrategias de alfabetización tecnológica.

Los municipios también tendrán responsabilidades específicas. Los ayuntamientos deberán actualizar sus reglamentos para incorporar medidas de seguridad digital, supervisar mecanismos de filtrado de contenidos y coordinar acciones preventivas con la Policía Cibernética del Estado.

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Sanciones para establecimientos que incumplan la disposición

La normativa establece además sanciones para establecimientos mercantiles que incumplan las disposiciones aplicables. Las medidas podrán consistir en amonestaciones, multas de entre 10 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), suspensión temporal de actividades o revocación de permisos y licencias municipales, según corresponda.

Con la entrada en vigor de la ley, el Poder Ejecutivo estatal dispone de un plazo de 30 días para convocar la instalación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.

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Por su parte, los municipios tendrán 120 días para armonizar sus reglamentos y adecuar sus disposiciones administrativas a las nuevas obligaciones previstas en la legislación.

La publicación de la norma coloca a Jalisco entre las entidades que han impulsado regulaciones específicas para la protección de menores de edad en internet, en un contexto marcado por el aumento del uso de redes sociales y plataformas digitales entre niños y adolescentes.

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