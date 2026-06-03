México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 3 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este miércoles 3 de junio, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

PUBLICIDAD

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

El hallazgo sigue el patrón registrado en cuatro homicidios previos en Sinaloa, entre ellos los casos de dos adolescentes de 17 años asesinados en la capital del estado

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

El conductor recordó una etapa clave de su trayectoria y abordó una controversia reciente que ha llamado la atención en las redes sociales

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Denuncia ante Profepa por caso Topolobampo: instalarán planta de amoniaco y comunidades se oponen por riesgo ambiental

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular para sumarse a la petición de comunidades indígenas de Sinaloa para fetar este proyecto

Denuncia ante Profepa por caso Topolobampo: instalarán planta de amoniaco y comunidades se oponen por riesgo ambiental

Vicealmirante Farías Laguna envía otra carta a Sheinbaum: denuncia a Marina y FGR por obstruir su defensa

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envía una nueva carta a Sheinbaum desde el Altiplano; denuncia obstrucción de Marina y FGR en causa penal 325/2025

Vicealmirante Farías Laguna envía otra carta a Sheinbaum: denuncia a Marina y FGR por obstruir su defensa

¿Sigues esperando tu devolución de impuestos? Estas son las principales razones por las que el SAT retiene saldos a favor

La autoridad fiscal no puede limitarse a señalar que existe una “inconsistencia”, debe fundamentar el motivo de la negativa o retraso, de acuerdo con la IBERO

¿Sigues esperando tu devolución de impuestos? Estas son las principales razones por las que el SAT retiene saldos a favor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para intervenir, pero México combate las causas; Sheinbaum destaca avances

Cae en Tijuana presunto implicado en el asesinato del hijo de Ceci Flores: ya suman siete detenidos

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Jornada violenta en Sinaloa: Culiacán registra 10 homicidios

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Mónica Castañeda regresa a Ventaneando tras la muerte de su hermana: esto dijo en vivo

‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

Aaron Mercury será juez en Miss Universo México: así se prepara para el certamen

Acusan a Mr. Doctor de estigmatizar a las personas con VIH tras subir entrevista y colocar polémica foto

DEPORTES

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 desde México

España vs Irak: dónde y cuándo ver en México el amistoso previo al Mundial 2026

Hugo Sánchez se une a LaLiga para abrir exposición de futbol con piezas originales en la CDMX

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030