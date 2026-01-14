México

6 alimentos que ayudan a reducir grasa al mismo tiempo que incrementan masa muscular

Elegir ingredientes adecuados puede transformar una rutina común en algo más efectivo para tu salud y bienestar general

Guardar
La alimentación adecuada es clave
La alimentación adecuada es clave para reducir grasa corporal y aumentar masa muscular, optimizando los resultados del ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel central en el proceso de reducir grasa corporal y aumentar masa muscular. Es por esto que elegir los alimentos adecuados puede potenciar los resultados de la actividad física y facilitar el logro de estos objetivos.

En este sentido, existen opciones que, por su composición nutricional, aportan proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales que favorecen la pérdida de grasa y el crecimiento muscular.

Conocer cuáles son y cómo incorporarlos en la dieta diaria permite aprovechar sus beneficios de manera efectiva.

Es por eso que aquí te dejamos una lista con los mejores alimentos para lograr este objetivo, de acuerdo con información de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

La pechuga de pollo destaca
La pechuga de pollo destaca como fuente de proteínas magras ideales para ganar músculo con bajo contenido de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son 6 alimentos que ayudan a reducir grasa al mismo tiempo que incrementa masa muscula

Estos son 6 alimentos que pueden favorecer la reducción de grasa y el aumento de masa muscular y la mejor manera de consumirlos para obtener dichos beneficios:

1. Pechuga de pollo: Aporta proteínas magras, esenciales para la construcción y reparación muscular, con bajo contenido de grasa. Modo de consumo: Prefiere preparaciones a la plancha, al horno o hervida, sin empanizar ni freír. Combínala con vegetales frescos o al vapor y una porción moderada de cereales integrales.

2. Salmón: Rico en proteínas y ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y favorecen el metabolismo de las grasas. Modo de consumo: Inclúyelo dos o tres veces por semana, a la parrilla, al vapor o al horno, evitando salsas ricas en grasas. Acompáñalo con ensaladas o verduras asadas.

3. Huevos: Contienen proteínas de alta calidad y todos los aminoácidos esenciales necesarios para el desarrollo muscular. Modo de consumo: Consúmelos cocidos, revueltos con poco aceite o en omelets con verduras. Incluye tanto la clara como la yema para aprovechar su perfil nutricional completo.

4. Quinoa: Es una fuente vegetal de proteínas completas y aporta fibra, que contribuye a la saciedad y la regulación del apetito. Modo de consumo: Utilízala como base para ensaladas, guarnición o en bowls con proteínas y vegetales. Cocínala solo con agua o caldo bajo en sodio para evitar exceso de sal.

5. Yogur griego natural: Ofrece proteínas y probióticos, ayuda a preservar la masa muscular y mejora la salud digestiva. Modo de consumo: Elige versiones sin azúcar añadido. Puedes consumirlo solo, con frutas frescas o semillas como desayuno, colación o postre saludable.

6. Frutos secos (como almendras o nueces): Proveen grasas saludables, fibra y proteínas, lo que ayuda a controlar el hambre y mantener la energía durante el día. Modo de consumo: Consúmelos con moderación, un puñado al día como snack o agregados a ensaladas, yogur o avena. Elige opciones sin sal ni azúcares añadidos.

Descubrir la combinación correcta de
Descubrir la combinación correcta de nutrientes suele marcar la diferencia si buscas mejoras visibles en tu cuerpo y en tus hábitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos, integrados en una dieta equilibrada y acompañados de ejercicio regular, pueden contribuir al objetivo de reducir grasa y aumentar masa muscular.

Temas Relacionados

proteínamasa muscularnutriciónfrutos secoshuevoquinoabienestarmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Se le relaciona con el trasiego de cocaína y actividades de blanqueo de activos

Quién es “Max”, el colombiano

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Los ex habitantes de ‘La casa de los famosos’ se verán las caras en una pelea que enciende a los fans y promete sacar chispas, animando a Monterrey con su enfrentamiento cara a cara

Aldo de Nigris boxeará contra

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

Su captura se realizó durante un operativo vía aérea y terrestre

Marina detiene a seis presuntos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Max”, el colombiano

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Cae en Baja California miembro de la alianza CJNG-Chapiza con arsenal

Quiénes son los exempleados de Carlos Manzo acusados de participar en su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris boxeará contra

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

¿Harry Styles regresa a la CDMX?: cartel misterioso del artista causa revuelo

¿Cuál es el parentesco entre Pepillo Origel y Luis Carlos Origel, joven vinculado sentimentalmente con Andrea Legarreta?

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

DEPORTES

Este sería el motivo por

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026