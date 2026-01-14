6 alimentos que ayudan a reducir grasa al mismo tiempo que incrementan masa muscular

La alimentación adecuada es clave para reducir grasa corporal y aumentar masa muscular, optimizando los resultados del ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel central en el proceso de reducir grasa corporal y aumentar masa muscular. Es por esto que elegir los alimentos adecuados puede potenciar los resultados de la actividad física y facilitar el logro de estos objetivos.

En este sentido, existen opciones que, por su composición nutricional, aportan proteínas, grasas saludables y otros nutrientes esenciales que favorecen la pérdida de grasa y el crecimiento muscular.

Conocer cuáles son y cómo incorporarlos en la dieta diaria permite aprovechar sus beneficios de manera efectiva.

Es por eso que aquí te dejamos una lista con los mejores alimentos para lograr este objetivo, de acuerdo con información de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

La pechuga de pollo destaca como fuente de proteínas magras ideales para ganar músculo con bajo contenido de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son 6 alimentos que ayudan a reducir grasa al mismo tiempo que incrementa masa muscula

Estos son 6 alimentos que pueden favorecer la reducción de grasa y el aumento de masa muscular y la mejor manera de consumirlos para obtener dichos beneficios:

1. Pechuga de pollo: Aporta proteínas magras, esenciales para la construcción y reparación muscular, con bajo contenido de grasa. Modo de consumo: Prefiere preparaciones a la plancha, al horno o hervida, sin empanizar ni freír. Combínala con vegetales frescos o al vapor y una porción moderada de cereales integrales.

2. Salmón: Rico en proteínas y ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y favorecen el metabolismo de las grasas. Modo de consumo: Inclúyelo dos o tres veces por semana, a la parrilla, al vapor o al horno, evitando salsas ricas en grasas. Acompáñalo con ensaladas o verduras asadas.

3. Huevos: Contienen proteínas de alta calidad y todos los aminoácidos esenciales necesarios para el desarrollo muscular. Modo de consumo: Consúmelos cocidos, revueltos con poco aceite o en omelets con verduras. Incluye tanto la clara como la yema para aprovechar su perfil nutricional completo.

4. Quinoa: Es una fuente vegetal de proteínas completas y aporta fibra, que contribuye a la saciedad y la regulación del apetito. Modo de consumo: Utilízala como base para ensaladas, guarnición o en bowls con proteínas y vegetales. Cocínala solo con agua o caldo bajo en sodio para evitar exceso de sal.

5. Yogur griego natural: Ofrece proteínas y probióticos, ayuda a preservar la masa muscular y mejora la salud digestiva. Modo de consumo: Elige versiones sin azúcar añadido. Puedes consumirlo solo, con frutas frescas o semillas como desayuno, colación o postre saludable.

6. Frutos secos (como almendras o nueces): Proveen grasas saludables, fibra y proteínas, lo que ayuda a controlar el hambre y mantener la energía durante el día. Modo de consumo: Consúmelos con moderación, un puñado al día como snack o agregados a ensaladas, yogur o avena. Elige opciones sin sal ni azúcares añadidos.

Descubrir la combinación correcta de nutrientes suele marcar la diferencia si buscas mejoras visibles en tu cuerpo y en tus hábitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos, integrados en una dieta equilibrada y acompañados de ejercicio regular, pueden contribuir al objetivo de reducir grasa y aumentar masa muscular.