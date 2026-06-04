Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026

Jiménez se suma a Guillermo Ochoa, Gilberto Mora y Santiago Giménez como los mexicanos que protagonizaron comerciales previos de la fiesta mundialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delantero mexicano Raúl Jiménez se sumó una vez más a la élite del futbol internacional al participar en un reciente comercial global, lanzado días antes del arranque del Mundial 2026.

La pieza, titulada “Rip the Script”, reúnió a varias de las figuras más influyentes del deporte, así como a celebridades de distintos ámbitos, en una producción que apostó por el espectáculo en la cancha.

PUBLICIDAD

Raúl Jiménez participó en el comercial global “Rip the Script” antes del arranque del Mundial 2026. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El anuncio, con una duración de casi seis minutos, se viralizó rápidamente en redes, gracias a la interacción entre estrellas del futbol mundial y personalidades del entretenimiento en un ambiente de caos deportivo.

El balón transforma el set en espectáculo global

La campaña de Nike destacó por mostrar a los futbolistas y celebridades transformando el set en una cancha improvisada.

Raúl Jiménez tiene un rol destacado al robar el balón a Vinícius Jr. y posteriormente verse envuelto en una persecución con Kylian Mbappé .

La narrativa incluye escenas de acción y humor , donde el balón va de un foro a otro, desatando jugadas inesperadas.

El comercial apostó por la creatividad y la improvisación como el motor del futbol moderno.

Raúl Jiménez tuvo un rol destacado al quitarle el balón a Vinícius Jr. y quedar en una persecución con Kylian Mbappé. (REUTERS/Brian Snyder)

La propuesta visual y narrativa reforzó el mensaje de que “la verdadera magia ocurre cuando los jugadores confían en su instinto”.

Un elenco global de figuras del futbol y el entretenimiento

La marca reunió a deportistas y celebridades de primer nivel, consolidando una campaña que conectó con audiencias de todas las regiones.

Junto a Jiménez aparecen nombres como Cristiano Ronaldo , Kylian Mbappé , Erling Haaland , Vinícius Jr. , Jorge Campos , Ronaldinho , Zlatan Ibrahimovic , Didier Drogba , Eric Cantona y Alexia Putellas .

El comercial incluye breves participaciones de personalidades como LeBron James, Kim Kardashian, Lisa de Blackpink, Travis Scott, Ted Lasso (Jason Sudeikis) y Channing Tatum.

El video además sumó una colaboración inédita entre dos leyendas como Jorge Campos y Ronaldinho. (X/ @10Ronaldinho)

El fenómeno viral del anuncio confirmó el interés global por la Copa del Mundo y la relevancia de los protagonistas elegidos.

México presente en la conversación mundialista

La intervención de Raúl Jiménez en el comercial consolida su lugar como referente del futbol mexicano actual en el escenario global, a la par de los máximos exponentes del deporte.

PUBLICIDAD

Jiménez es uno de los pocos jugadores latinoamericanos con participación destacada en el anuncio, lo que resalta la presencia de México en el contexto internacional.

La reacción positiva de la afición en redes sociales subrayó la conexión de los seguidores nacionales y su orgullo por ver al delantero junto a las grandes figuras del momento.

El comercial anticipa el ambiente de fiesta y expectativa que rodea al Mundial 2026, donde México será uno de los países anfitriones.

La presencia de Raúl Jiménez destacó a México en la conversación del Mundial 2026, en el que será uno de los países anfitriones. (REUTERS/Arafat Barbakh)

De esta manera, la campaña reforzó el vínculo entre el futbol mexicano y el público global, en el marco de un evento que promete ser histórico.