¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio? Cierre de estación Hangares por fuerte lluvia

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X , que todas las estaciones inician servicio este jueves.

La Línea 2 del Metro CDMX extenderá su servicio especial hasta el sábado 6 de junio , dos días más de lo previsto, con el tramo Xola-Pino Suárez cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros ( RTP ). La operación normal de toda la línea —de Tasqueña a Cuatro Caminos — se reanudará el domingo 7 a las 7:00 horas.

El resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad.

El STC Metro informó que por la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5 , provocada por la fuerte lluvia y como medida de seguridad, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso .

Por la fuerte lluvia de esta mañana en la CDMX , el Metro informó que implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B .

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