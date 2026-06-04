¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio? Cierre de estación Hangares por fuerte lluvia

Por la fuerte lluvia de esta mañana en la CDMX, el Metro informó que implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.
“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señalaron las autoridades.
El STC Metro informó que por la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia y como medida de seguridad, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
El resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad.
La Línea 2 del Metro CDMX extenderá su servicio especial hasta el sábado 6 de junio, dos días más de lo previsto, con el tramo Xola-Pino Suárez cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). La operación normal de toda la línea —de Tasqueña a Cuatro Caminos— se reanudará el domingo 7 a las 7:00 horas.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.