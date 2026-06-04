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¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio? Cierre de estación Hangares por fuerte lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

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11:42 hsHoy

Por la fuerte lluvia de esta mañana en la CDMX, el Metro informó que implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señalaron las autoridades.

11:35 hsHoy

El STC Metro informó que por la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia y como medida de seguridad, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad.

11:16 hsHoy

Metro CDMX extiende cierre en Línea 2: fechas, estaciones afectadas y cómo opera el servicio emergente de RTP

Mientras dure el cierre parcial, los trenes de la Línea 2 correrán en dos segmentos que será cubierto por autobuses de RTP

CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2026.- Durante el inicio de las jornadas laborales, usuarios tienen que utilizar unidades de apoyo RTP en la estación Xola debido al cierre de estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre ellas Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales continúan en remodelación a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha generado aglomeraciones en la zona. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2026.- Durante el inicio de las jornadas laborales, usuarios tienen que utilizar unidades de apoyo RTP en la estación Xola debido al cierre de estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre ellas Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales continúan en remodelación a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha generado aglomeraciones en la zona. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La Línea 2 del Metro CDMX extenderá su servicio especial hasta el sábado 6 de junio, dos días más de lo previsto, con el tramo Xola-Pino Suárez cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). La operación normal de toda la línea —de Tasqueña a Cuatro Caminosse reanudará el domingo 7 a las 7:00 horas.

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11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

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