FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Dai Dai llega a la inauguración del Mundial 2026, en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México contará con la actuación exclusiva de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez la canción Dai Dai. Esta presentación dará inicio a un torneo que convoca a miles de millones de aficionados en torno al futbol, la música y la cultura.

La FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, permitiendo a los asistentes participar en actividades exclusivas y disfrutar de entretenimiento previo al partido. Se recomienda a quienes posean boletos que lleguen temprano para aprovechar la experiencia completa.

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Shakira a la final del Mundial junto a Madonna y BTS

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

Durante el torneo, la participación de Shakira no se limitará a la ceremonia inaugural. El domingo 19 de julio, la cantante colombiana será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, sumando un nuevo hito a su trayectoria en eventos internacionales.

En paralelo a su presencia en el Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos en junio y julio, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

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Posteriormente, en septiembre y octubre, la artista encabezará doce conciertos en Madrid, en el Estadio Shakira, una instalación construida especialmente para su show y que ya ha superado el medio millón de boletos vendidos.

El evento en la Ciudad de México no solo marcará el arranque de la competencia, sino que también será una celebración de la diversidad cultural y el poder de la música para conectar a multitudes.

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Con una cartelera que reúne a estrellas internacionales y el respaldo de iniciativas solidarias, la ceremonia inaugural promete convertirse en un punto de encuentro para los aficionados y en el preludio de un campeonato que busca dejar huella tanto en el deporte como en la educación.

Belinda, Los Ángeles Azules y otros artistas que se unirán a Shakira para la inauguración del Mundial 2026

(Youtube/Shakira)

El espectáculo de inauguración reunirá a algunos de los artistas más influyentes del ámbito internacional. Además de Shakira y Burna Boy, se sumarán al escenario Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos darán vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

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La canción Dai Dai es una de las selecciones oficiales del álbum de la Copa Mundial y está asociada a una causa social: apoya al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar 100 millones de USD al finalizar el torneo, destinados a ofrecer a niños y niñas acceso tanto al futbol como a una educación de calidad.

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha adelantado que en los próximos días se confirmarán nuevos artistas invitados para las siguientes fechas.

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