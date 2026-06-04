México

FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La colombiana presentará en vivo el tema oficial de la Copa del Mundo en nuestro país

Guardar
Google icon
Collage digital de Shakira y Burna Boy superpuestos en la silueta del Estadio Azteca con efecto de papel rasgado. Fondo azul con líneas verdes neón.
Dai Dai llega a la inauguración del Mundial 2026, en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México contará con la actuación exclusiva de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez la canción Dai Dai. Esta presentación dará inicio a un torneo que convoca a miles de millones de aficionados en torno al futbol, la música y la cultura.

La FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, permitiendo a los asistentes participar en actividades exclusivas y disfrutar de entretenimiento previo al partido. Se recomienda a quienes posean boletos que lleguen temprano para aprovechar la experiencia completa.

PUBLICIDAD

Shakira a la final del Mundial junto a Madonna y BTS

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA
Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

Durante el torneo, la participación de Shakira no se limitará a la ceremonia inaugural. El domingo 19 de julio, la cantante colombiana será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, sumando un nuevo hito a su trayectoria en eventos internacionales.

En paralelo a su presencia en el Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos en junio y julio, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en septiembre y octubre, la artista encabezará doce conciertos en Madrid, en el Estadio Shakira, una instalación construida especialmente para su show y que ya ha superado el medio millón de boletos vendidos.

El evento en la Ciudad de México no solo marcará el arranque de la competencia, sino que también será una celebración de la diversidad cultural y el poder de la música para conectar a multitudes.

Con una cartelera que reúne a estrellas internacionales y el respaldo de iniciativas solidarias, la ceremonia inaugural promete convertirse en un punto de encuentro para los aficionados y en el preludio de un campeonato que busca dejar huella tanto en el deporte como en la educación.

Belinda, Los Ángeles Azules y otros artistas que se unirán a Shakira para la inauguración del Mundial 2026

shakira dai dai -México- 23 mayo
(Youtube/Shakira)

El espectáculo de inauguración reunirá a algunos de los artistas más influyentes del ámbito internacional. Además de Shakira y Burna Boy, se sumarán al escenario Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos darán vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

La canción Dai Dai es una de las selecciones oficiales del álbum de la Copa Mundial y está asociada a una causa social: apoya al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar 100 millones de USD al finalizar el torneo, destinados a ofrecer a niños y niñas acceso tanto al futbol como a una educación de calidad.

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha adelantado que en los próximos días se confirmarán nuevos artistas invitados para las siguientes fechas.

Temas Relacionados

Mundial 2026ShakiraFIFAmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Moreira arremete contra AMLO y lo llama “metiche” por opinar sobre la relación México-Estados Unidos

El líder de los diputados del PRI acusó al exjefe del Ejecutivo de interferir en asuntos internacionales en un momento delicado para el país

Rubén Moreira arremete contra AMLO y lo llama “metiche” por opinar sobre la relación México-Estados Unidos

Samuel García promete video del “Mundial Más Norteño” para celebrar la Copa del Mundo en Monterrey

El mandatario se prepara para llevar la fiebre mundialista al siguiente nivel

Samuel García promete video del “Mundial Más Norteño” para celebrar la Copa del Mundo en Monterrey

Cuál es el ejercicio ideal para fortalecer y marcar los glúteos en poco tiempo

Esta rutina sin máquinas trabaja también piernas y abdomen, se adapta a espacios pequeños y puede dar resultados en pocas semanas si se repite con constancia y una técnica cuidada

Cuál es el ejercicio ideal para fortalecer y marcar los glúteos en poco tiempo

La parte de la sábila que puede dañar tus riñones y que nadie te dice cuando te la recomiendan

Detrás de la fama saludable del Aloe vera se esconde un riesgo poco conocido

La parte de la sábila que puede dañar tus riñones y que nadie te dice cuando te la recomiendan

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

La conductora enfatizó que no vivió episodios negativos durante su relación y aplaudió la reacción legal del intérprete

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

Rocío Nahle desmiente localización de Roxana Guzmán, periodista secuestrada por un comando armado en Veracruz

Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos

ENTRETENIMIENTO

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el hate a su familia y abre la puerta a una colaboración con Majo Aguilar

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La Fatshionista se declara pansexual a los 37 años y convierte el Mes del Orgullo LGBT+ en una poderosa confesión personal

DEPORTES

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026, según reportes: Memo Vázquez apunta a ser el relevo

Los 5 postres callejeros mexicanos que todo turista debe probar en el Mundial 2026

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con el único niño mexicano que fue a verlos previo al Mundial 2026