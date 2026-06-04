Samuel García promete video del “Mundial Más Norteño” para celebrar la Copa del Mundo en Monterrey

Samuel García estrenará canción del Mundial. (X/ @samuel_garcias)

El gobernador Samuel García sorprendió al anunciar el lanzamiento del videoclip del “Mundial Más Norteño”, una producción que busca contagiar el ánimo previo al inicio del Mundial 2026. El material audiovisual será liberado este jueves a las 20:00 horas, según comunicó el propio mandatario a través de sus redes sociales.

Quienes siguen de cerca los preparativos para la Copa del Mundo encontrarán en este evento una muestra del ambiente festivo que se vive en la región. El propio Samuel García se declaró entusiasmado por mostrar el videoclip, el cual aparece justo cuando faltan pocos días para que arranque la competencia internacional.

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Expectativa regional ante el Mundial 2026

El mandatario está listo para la llegada de la Copa del Mundo a Monterrey

El gobernador explicó que, aunque se encontraba en la Ciudad de México, tenía previsto regresar a Nuevo León para presenciar por televisión el último partido amistoso de la Selección Mexicana antes del torneo.

La producción del “Mundial Más Norteño” refuerza la intención de sumar a la comunidad de Nuevo León al ambiente mundialista, destacando la identidad regional con un toque musical y visual propio.

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El anuncio del videoclip coincide con la reciente visita de la Selección de Japón a México. Ese equipo disputará el partido número mil de la historia de la FIFA frente a Túnez, un hecho que suma un matiz simbólico a los días previos al inicio del torneo más grande del fútbol internacional.

Samuel García se suma a la fiebre del Suecia vs Túnez en Monterrey

El gobernador de Nuevo León Samuel García invitó a la afición de Suecia a viajar a Monterrey para asistir al partido contra Túnez del Mundial 2026, programado para el 14 de junio de 2026 en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

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Durante una visita a Europa, Samuel García se reunió con Simon Åström presidente de la Asociación Sueca de Futbol y con Kim Källström director de Futbol, con motivo del duelo que disputará la selección nórdica en la Sultana del Norte. En ese encuentro intercambiaron playeras de Suecia y México como símbolo de colaboración.

En un mensaje dirigido a los seguidores suecos, el mandatario estatal afirma: “Acabamos de recibir este increíble regalo porque tendremos el primer partido, Suecia contra Túnez; nos gustaría invitar a todos los amigos de Suecia a venir a Monterrey para apoyar a su equipo. Estamos listos para darles una cálida bienvenida: el aeropuerto, los hoteles, nuestra comida, nuestra cerveza y, obviamente, nuestro estadio de fútbol. Gracias por el recorrido”.

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La nota detalló que, en la gira, los directivos suecos conocen a Leo, una de las mascotas oficiales de México para el Mundial 2026, quien también forma parte del recorrido.

¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?

(Jovani Pérez: Infobae México)

El calendario de partidos del Mundial 2026 en Monterrey incluye el choque Suecia vs Túnez del 14 de junio de 2026, además de Túnez vs Japón el 20 de junio, Sudáfrica vs Corea del Sur el 24 de junio y un juego de dieciseisavos de final el 29 de junio.

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Según la programación publicada por la FIFA, los partidos en el Estadio Monterrey se disputarán en las siguientes fechas y horarios:

Domingo 14 de junio – 20:00 h: Suecia vs. Túnez

Sábado 20 de junio – 22:00 h: Japón vs. Túnez

Miércoles 24 de junio – 19:00 h: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Lunes 29 de junio – 19:00 h: 1F vs. 2C (Dieciseisavos de final)

Este último encuentro corresponde al cruce entre el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.