Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el hate a su familia y abre la puerta a una colaboración con Majo Aguilar

Majo Aguilar anunció que dejará de hablar de su tío Pepe y de su prima Ángela Aguilar para no alentar rumores en torno a una supuesta rivalidad. (majo_aguilar, pepeaguilar_oficial, Instagram)

Pepe Aguilar decidió pronunciarse sobre las constantes críticas que han rodeado a su familia en los últimos meses, particularmente las dirigidas hacia su hija Ángela Aguilar tras su matrimonio con Christian Nodal. Además, el intérprete habló sobre el legado musical de los Aguilar, la posibilidad de trabajar con su sobrina Majo Aguilar y los detalles detrás del disco homenaje a su padre, Antonio Aguilar.

Durante un encuentro con medios retomado por el programa Venga la Alegría, el cantante de 57 años evitó alimentar las controversias y prefirió compartir una reflexión inspirada en una enseñanza que recibió de su padre.

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“Más que a mis hijos, un consejo que me dio mi papá es: ‘Siempre querer a México sobre todas las cosas. Respetar tu cultura, tus tradiciones, tu música’”, expresó.

El artista agregó que ese mensaje no solo está dirigido a sus hijos, sino también a él mismo y a todos los mexicanos. “Eso, más que mis hijos, se los digo a los mexicanos y me lo digo a mí también para que no se nos olvide porque tenemos un país que vale la pena”.

Las declaraciones llegan en medio de la atención mediática que continúa generando la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Desde que la pareja hizo público su romance, han enfrentado señalamientos y especulaciones relacionadas con la ruptura previa del cantante sonorense con la artista argentina Cazzu.

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las declaraciones de Pepe Aguilar Las declaraciones llegan en medio de la atención mediática que continúa generando la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

Pepe Aguilar habla sobre Majo Aguilar y una futura colaboración

Otro de los temas que abordó fue la ausencia de Majo Aguilar en ¡Que viva Antonio Aguilar!, el álbum tributo lanzado el pasado 28 de mayo para rendir homenaje al llamado “Charro de México”, a 18 años de su fallecimiento.

El proyecto reúne a figuras destacadas del regional mexicano como Edén Muñoz, Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, Alfredo Olivas y Luis R. Conríquez, entre otros.

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Aunque la ausencia de Majo llamó la atención de los seguidores de la dinastía, Pepe Aguilar descartó cualquier distanciamiento y aseguró que existe la intención de trabajar juntos en el futuro.

“Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo. Seguramente habrá más y Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero va a haber más”.

La declaración alimenta las expectativas de quienes esperan ver una colaboración entre ambos integrantes de una de las familias más importantes de la música mexicana.

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La familia Aguilar está nominada en varias categorías de los Latin Grammy Fotos: Reuters / Cuartoscuro

¿Por qué Nodal no formó parte del disco tributo a Antonio Aguilar?

La ausencia de Christian Nodal también generó preguntas, especialmente porque semanas antes del lanzamiento Pepe Aguilar había adelantado que el sonorense podría participar en el proyecto.

En mayo, el cantante reveló que Nodal tenía contemplado grabar “Gabino Barrera” y destacó su talento interpretativo. “Canta muy bien Christian, yo la verdad no he oído todavía su versión, vamos a ir próximamente a que la grabe, pero yo creo que en esta semana la está haciendo”.

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(FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, cuando el álbum llegó a plataformas digitales, el nombre del intérprete de “Botella tras botella” no apareció entre los 16 artistas invitados.

Consultado sobre el tema, Pepe Aguilar explicó que varios cantantes quedaron fuera de esta primera entrega sin detallar los motivos específicos.

“Se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo”.

El artista también dejó abierta la posibilidad de nuevas producciones dedicadas a la obra de Antonio Aguilar, lo que podría abrir espacio para futuras participaciones tanto de Christian Nodal como de Majo Aguilar.

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