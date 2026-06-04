Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026, según reportes

La salida de Efraín Juárez de Pumas para el próximo torneo se perfila como uno de los movimientos principales en la Liga MX.
Las diferencias entre el entrenador y la directiva en la planeación deportiva y el armado del plantel para el Apertura 2026 estarían marcandoel rumbo de la decisión, que impactaría de lleno en el proyecto universitario.
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