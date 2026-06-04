Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026, según reportes

Efraín Juárez dejaría a Pumas luego de perder la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Efraín Juárez de Pumas para el próximo torneo se perfila como uno de los movimientos principales en la Liga MX.

Las diferencias entre el entrenador y la directiva en la planeación deportiva y el armado del plantel para el Apertura 2026 estarían marcandoel rumbo de la decisión, que impactaría de lleno en el proyecto universitario.

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