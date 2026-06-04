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La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

El cantante de regional mexicano representará a todos los mexicanos en uno de los eventos deportivos más vistos

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El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.
El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México contará con la presencia del cantante Alejandro Fernández como intérprete estelar del Himno Nacional. Su participación está confirmada para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde también se llevará a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La inauguración del Mundial 2026 en México incluye una serie de actividades programadas por las autoridades de la FIFA y por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

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El torneo representa un momento significativo para México, ya que compartirá organización con Estados Unidos y Canadá. El Estadio Ciudad de México será el escenario global para el arranque del certamen.

Collage de Alejandro Fernández vestido de charro frente a un estadio, con elementos de viaje y fútbol como mapas, boletos, la copa del mundo y balones.
El cantante es uno de los mayores representantes de la música popular mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘El Potrillo’ encabezará la inauguración

Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, explicó que la elección de Fernández resalta el simbolismo y la importancia de proyectar la voz mexicana ante millones de espectadores.

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La ceremonia musical contará con la participación de diversos artistas que reflejan la diversidad cultural y la proyección internacional del país. El elenco confirmado incluye a Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla, quienes aportarán una mezcla de géneros que va del pop al regional, abarcando sonidos globales y nacionales.

Alejandro Fernández manifestó su orgullo en redes sociales, señalando: “Es un honor llevar en alto el nombre de México”. Así, suma a su trayectoria este hito, vinculado a la representación de la cultura mexicana ante una audiencia internacional.

El espectáculo artístico previo al partido busca destacar la riqueza cultural mexicana y el talento nacional e internacional en un mismo escenario. La presencia de figuras como J Balvin y Tyla otorga un carácter internacional que amplía el alcance y la diversidad del evento inaugural.

La FIFA reveló el line up para los conciertos previo a la inauguración de la Copa del Mundo.
La FIFA reveló el line up para los conciertos previo a la inauguración de la Copa del Mundo. (IG FIFA)

A qué hora comienza el evento

Las puertas del estadio abrirán desde las 09:00 horas para recibir a los aficionados, quienes deberán ocupar sus asientos antes de las 11:00; la ceremonia inaugural arranca puntualmente a las 11:30. Alejandro Fernández no solo interpretará el Himno Nacional, sino que también será pieza clave del espectáculo artístico, el cual antecederá al silbatazo inicial del torneo.

El inicio del Mundial 2026 se perfila como referente en la organización de ceremonias y espectáculos artísticos durante citas deportivas internacionales celebradas en México. El elenco seleccionado para la apertura puede marcar precedente para futuros eventos, situando la música y la identidad nacional al centro de la atención mundial.

La actuación de Alejandro Fernández llegará a una audiencia de millones, tanto dentro del estadio como mediante transmisiones televisivas. El 11 de junio, la ceremonia promete consolidar la imagen de México ante cientos de países, generando altas expectativas sobre el desarrollo y la magnitud del espectáculo que dará inicio a la Copa del Mundo en territorio mexicano.

La organización del acto inaugural y la presencia internacional de los artistas anticipan una edición del Mundial en la que México fortalecerá su presencia y proyección cultural en la escena deportiva global.

El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram
El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram

¿Cómo usar la plataforma “México Invita”?

El Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Turismo y la Agencia de Transformación Digital, lanzó oficialmente la plataforma “México Invita”. Esta aplicación digital gratuita está diseñada para centralizar toda la oferta turística, cultural y de movilidad del país de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de ella, tanto visitantes nacionales como extranjeros pueden acceder a mapas interactivos, consultar agendas de partidos y revisar las carteleras de eventos especiales en 157 localidades del país.

Entre las funciones más destacadas de la herramienta se encuentra el acceso a más de 290 rutas temáticas que abarcan circuitos gastronómicos, museos, zonas arqueológicas y un atlas turístico de los 32 estados. Además, la aplicación permite a los usuarios gestionar su viaje de manera integral, ofreciendo opciones para reservar hoteles, armar paquetes turísticos de distintas duraciones y comprar directamente boletos de transporte como los del Tren Maya. También integra un sistema de monitoreo de precios en tiempo real mediante códigos QR, respaldado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Dos smartphones oscuros con pantallas verdes que muestran la 'App México Invita' son operados por dos manos en blanco y negro, sobre un fondo degradado de morado a naranja.
Dos manos en monocromo interactúan con smartphones que muestran la 'App México Invita' del Gobierno de México, ofreciendo acceso a diversos servicios y destinos turísticos sobre un fondo degradado de morado a naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para complementar la experiencia digital con asistencia presencial, se anunció el despliegue de los quioscos físicos “México Contigo” en zonas mundialistas estratégicas, los cuales serán atendidos por más de 2,300 jóvenes capacitados para ofrecer orientación migratoria y apoyo general. Asimismo, la plataforma cuenta con un centro de atención telefónica disponible las 24 horas a través de las líneas 078 y 079, asegurando un canal de comunicación continuo para resolver dudas sobre hospedaje, transporte y eventos especiales como las muestras culinarias masivas.

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