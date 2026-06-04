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Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Previo a celebrarse el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano fue captado interactuando con la famosa actriz

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El piloto mexicano interactuó con la famosa actriz en el GP de Mónaco. (Infobae México)
El piloto mexicano interactuó con la famosa actriz en el GP de Mónaco. (Infobae México)

Sergio "Checo" Pérez está acostumbrado a captar reflectores por sus maniobras en las pistas de la Fórmula 1, pero ahora el mexicano ha sorprendido al dar un salto inesperado hacia la actuación.

Durante las grabaciones de la nueva temporada de Emily en París, una de las series más exitosas de Netflix, el piloto tapatío fue visto compartiendo escenas con la actriz Lily Collins en el marco del Gran Premio de Mónaco.

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Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente se volvieron virales y despertaron la curiosidad tanto de los aficionados de la Fórmula 1 como de los seguidores de la producción televisiva.

Checo Pérez grabó una escena de Emily en París

La presencia de Checo en el set de grabación tomó por sorpresa a miles de personas.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el personaje o el alcance de su participación, todo apunta a que el mexicano tendrá una aparición especial en la sexta temporada de la serie protagonizada por Lily Collins.

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Las escenas fueron filmadas en el exclusivo paddock del Gran Premio de Mónaco, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

Las fotografías y videos que comenzaron a circular muestran a Collins caracterizada mientras interactúa con Pérez en un entorno rodeado de monoplazas, equipos técnicos y la atmósfera de glamour que caracteriza tanto al campeonato automovilístico como a la serie.

Lily Collins y Checo Pérez fueron vistos grabando escenas para Emily in Paris durante el GP de Mónaco
Lily Collins y Checo Pérez fueron vistos grabando escenas para Emily in Paris durante el GP de Mónaco (Composición/Redes sociales/Photo by /Sipa USA)

La combinación parece natural para una producción que ha hecho de los eventos de lujo y los escenarios internacionales una de sus principales señas de identidad.

Para Checo, esta incursión representa un nuevo capítulo en una carrera que ya lo convirtió en uno de los deportistas mexicanos más reconocidos del mundo.

Si bien anteriormente ha participado en campañas publicitarias y colaboraciones mediáticas, esta sería una de sus apariciones más destacadas dentro de una producción de ficción con alcance global.

El llamado crossover entre la Fórmula 1 y Emily en París ha generado entusiasmo porque reúne dos fenómenos con millones de seguidores.

Mientras la categoría más importante del automovilismo vive un crecimiento internacional sin precedentes, la serie continúa siendo una de las apuestas más populares de Netflix, especialmente entre las audiencias jóvenes.

Mónaco, el escenario perfecto para Checo

La elección de Mónaco como locación para las grabaciones tiene además un significado especial para el piloto mexicano. El Principado es uno de los lugares más importantes de su trayectoria deportiva, pues allí consiguió en 2022 una de las victorias más memorables de su carrera en la Fórmula 1.

Ese triunfo lo convirtió en el primer mexicano en conquistar las legendarias calles monegascas, una hazaña que permanece entre los momentos más destacados de su historial.

Por ello, ver a Checo regresar a ese escenario, aunque ahora frente a las cámaras de una serie de televisión, añade un componente simbólico a esta inesperada faceta artística.

El mismo lugar donde celebró uno de sus mayores éxitos deportivos se transformó en el set donde dio sus primeros pasos como actor.

Sergio Checo Pérez en su festejo por ganar el GP de Mónaco 2022 (Foto: Red Bull Content Pool)
Sergio Checo Pérez en su festejo por ganar el GP de Mónaco 2022 (Foto: Red Bull Content Pool)

Además, la producción de Emily en París ha apostado en sus temporadas recientes por ampliar sus horizontes más allá de la capital francesa.

Tras incorporar locaciones en Italia y otros destinos europeos, la llegada a Mónaco encaja perfectamente con la estrategia de mostrar algunos de los escenarios más exclusivos y reconocibles del continente.

Aunque Netflix mantiene bajo reserva la trama de la nueva temporada, la aparición de Checo Pérez ya logró uno de los objetivos más importantes: atraer la atención de una audiencia completamente nueva.

Los fanáticos del automovilismo ahora tendrán un motivo adicional para seguir la serie, mientras que los seguidores de Lilly Collins descubrirán a una de las figuras más importantes del deporte mexicano.

Y aunque todavía falta conocer el resultado final en pantalla, Checo Pérez ya encontró una nueva pista para seguir sorprendiendo al público, esta vez lejos de los circuitos y muy cerca de las cámaras.

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