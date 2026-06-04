Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

Los Tigres del Norte preparan un bajo emblemático como regalo especial para Karol G tras su encuentro en los Latin Grammy (IG)

Los Tigres del Norte alistan su regreso al Estadio GNP Seguros este próximo 27 de junio y, al mismo tiempo, dejan abierta la posibilidad de una colaboración con Karol G, a quien ya le tienen preparado un regalo: un bajo que esperan entregarle pronto, según dijeron los músicos a Sale el Sol.

La agrupación recordó en esa entrevista que su vínculo con la cantante colombiana tomó fuerza a partir de un encuentro durante los Latin Grammy de 2025. Ahí, según contaron los integrantes, Karol G se acercó a saludarlos y les expresó la admiración que siente por su trayectoria.

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Los músicos fueron consultados sobre posibles trabajos con artistas de nuevas generaciones, entre ellos Karol G y Peso Pluma. Aunque no confirmaron ningún proyecto en desarrollo, sí afirmaron a Sale el Sol que están dispuestos a grabar música o compartir escenario si se presenta la oportunidad.

“Con el que tengamos la oportunidad de hacerlo y lo hacemos con mucho cariño”, señalaron Los Tigres del Norte al programa de Imagen Televisión.

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Los Tigres del Norte volverán al Estadio GNP Seguros el 27 de junio y mantienen abierta la posibilidad de colaborar con Karol G (Los Tigres del Norte: Instagram)

Los Tigres del Norte dicen que el regalo para Karol G es un bajo

Al hablar de la relación que mantienen con la intérprete de Mañana Será Bonito, la agrupación definió el vínculo en términos de cercanía personal. “Karol G es una gran amiga y tenemos una experiencia muy bonita”, comentaron los músicos emblemáticos de la música norteña mexicana.

En la misma conversación, también dijeron: “Karol G es muy amiga con nosotros”. Después revelaron que el obsequio ya está listo y precisaron de qué se trata: “Tenemos su regalo y se lo vamos a entregar próximamente”, dijeron a Sale el Sol al referirse a un bajo.

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Ese regalo surge de una historia que, según Los Tigres del Norte, comenzó en su encuentro con la artista en los Latin Grammy de 2025. De acuerdo con la agrupación, Karol G los trató con familiaridad desde el primer momento y les compartió una anécdota de su infancia.

Karol G expresó su admiración por la trayectoria de Los Tigres del Norte cuando se acercó a saludarlos en los Latin Grammy de 2025 (Reuters)

Karol G les contó que formó un grupo inspirado en la agrupación

Según relataron los integrantes, la cantante les dijo que cuando iba a la escuela formó un grupo con sus amigas inspirado en Los Tigres del Norte. Esa historia, de acuerdo con los músicos, llamó su atención y fortaleció el vínculo entre ambas partes.

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La agrupación también recordó que, durante esa conversación, Karol G mostró interés por el bajo de Hernán Hernández, decorado con banderas de América Latina. Según el relato de los músicos, incluso preguntó si podría usar ese instrumento en alguno de sus espectáculos.

Ese momento fue el que inspiró el regalo que ahora preparan para la colombiana. Por ahora, la colaboración musical no está confirmada, pero la puerta sigue abierta, de acuerdo con las declaraciones de la agrupación.

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Los Tigres del Norte afirmaron que Karol G es una amiga cercana y que su vínculo se fortaleció a partir de una experiencia compartida (@karolg/Instagram)

Incluso Los Tigres del Norte declararon que realizarían una réplica del bajo de las banderas, con la de Colombia más visible, para regalárselo a la cantante de ‘Tropicoqueta’, instrumento que sería el que la banda ya tiene listo para entregarle próximamente.

La entrega formal del bajo aún no tiene fecha confirmada, pero la banda ha expresado su entusiasmo por colaborar musicalmente con Karol G en el futuro.

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Hasta ahora, no existe una colaboración formal en estudio, pero ambas partes han manifestado interés y apertura a trabajar juntos, lo que genera expectativa entre seguidores de ambos géneros musicales.