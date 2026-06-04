Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Soccer Football - Liga MX - André Jardine saluda a la afición del Club América en el estadio Jalisco. - REUTERS/Eloisa Sanchez

Un día después de hacer oficial el cese de André Jardine como entrenador del Club América, este jueves 4 de junio el brasileño se presentó en las instalaciones del Nido de Coapa para ofrecer su última conferencia de prensa, así como una especial convivencia con la gente azulcrema, quienes tocaron el corazón del técnico entre canticos y ovaciones.

André Jardine saltó a la cancha de entrenamiento para atender a los fieles seguidores del Club América, que no dejaron de corear su nombre y apellido por haber hecho un equipo de época entre 2023 y 2024. Los gestos del público fueron emotivos para el carioca que no pudo contener sus lágrimas antes de brindar sus últimas palabras a la tribuna.

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“Creo hoy en mi cabeza de dirigir algún equipo que tuviera la más grande afición del mundo”, expresó el técnico originando gritos de emoción y aplausos que dejan las manos rojizas de la afición azulcrema, por el sentimiento mutuo que existe entre ambas partes en virtud del tricampeonato en la Liga Mx.

El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026. (X / Club América )

“Señores, de corazón, es de poder salir con la forma que estamos saliendo en este momento, pero no diciendo un adiós, sino un hasta luego”, siguió André Jardine. “Con la certeza de que el segundo capítulo de esta historia vamos a tener la clasificación y vamos a conquistarla todos juntos, bien seguros y con aplazo. Muchas gracias por todo el apoyo”.

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Y para finalizar su breve discurso, el mister brasileño agradeció por el “combustible” que hizo posible un sentimiento único hacia el Club América y su gente. Tras agradecer, las personas de la grada comenzaron a descender para rodear André Jardine, quien obsequió sus últimos autógrafos antes de abandonar el Nido luego de tres años al frente del primer equipo.

No es un adiós, sino un hasta pronto

André Jardine ofreció una última conferencia de prensa en Coapa. (Alexander Ortiz / Infobae México)

Previamente, André Jardine compareció en rueda de medios para informar que su futuro estará en el futbol extranjero, subrayando que esta fue su primera experiencia como entrenador del Club América, dejando en claro que su adiós no es definitivo.

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“yo procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza Y dejamos pasar más algunos días para tomarNos en conjunto la decisión Y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo”, declaró.

“Tal vez sea el mejor camino para todas las partes cerrar esta etapa, era una preocupación que yo tenía de después de todo que vivimos aquí, proteger un poco las relaciones que construimos yo con Emilio (Azcárraga), con (Santiago) Baños, con los jugadores, con la afición, darmos una pausa en el sentido de que también para los jugadores va a ser importante un nuevo comando, otra forma de motivar, otra forma de entrenar".

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“Los jugadores van a tener que demostrar cómo el primer día que conmigo sería imposible, porque las relaciones ahí ya están. Para el club, este, es como un oxígeno. En este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia y para mí un poquito de oxígeno. Probablemente, allí enfrente un un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga, que también me va agregar experiencias, me dejará más fuerte como entrenador en todos los aspectos".

“Dejamos algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en esta primera etapa, pero en la segunda yo imagino que pueda pasar con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día del Club América“. cerró André Jardine.

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Títulos de André Jardine con el Club América

El técnico brasileño hizo tricampeón a las Águilas en torneos cortos. (Instagram / André Jardine)

De la mano de André Jardine, el Club América tocó la gloria en seis ocasiones: tres de ellas en Liga Mx, así como una ocasión en el duelo por el Campeón de Campeones, Supercopa Mx y Campeones Cup.

Liga MX (Apertura 2023) Liga MX (Clausura 2024) Liga MX (Apertura 2024) Campeón de Campeones (2024) Supercopa MX (2024) Campeones Cup (2024)

¿Quién sucederá André Jardine en el América?

En las últimas horas sonó con fuerza el nombre de Guillermo Almada, un viejo conocido de la Liga Mx tras dirigir a clubes como Santos Laguna (2019-2021) y Club Pachuca (2022-2025) de forma respectiva.

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El técnico uruguayo tendría una vara muy alta que alcanzar después de los cetros que el Club América obtuvo con André Jardine para transformarse en el único equipo tricampeón de la Liga Mx en el modelo de los torneos cortos y el máximo campeón del Futbol Mexicano, con 16 títulos.