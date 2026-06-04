A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)

A pesar de los reportes preliminares sobre el presunto hallazgo de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, el portal Pulso Informativo del Sur (medio que la mujer fundó) negó que haya información sobre el hallazgo de la comunicadora.

Con un video en redes sociales compartido el 4 de junio, uno de los colaboradores de Roxana Guzmán aseguró que las labores de búsqueda continúan.

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“Se ha recibido mucha información acerca de que nuestra compañera ya, apareció, pero no, no es correcto. Nuestra compañera no ha aparecido, no hemos tenido información de fuentes oficiales y no hemos tenido ningún contacto con alguien que nos diga que ya está bien o que por lo menos ya la encontraron".

Cabe recordar que la periodista fue interceptada en su domicilio por un comando armado durante la madrugada del 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

El orador informa sobre la búsqueda de Roxana Guzmán en Nanchital. Aclara que no hay información oficial sobre su aparición y solicita a la ciudadanía y medios verificar sus fuentes. Pide mantener la intensidad de la búsqueda (Facebook/Pulso Informativo Del Sureste)

Ahora bien, en el informe reciente, Pulso Informativo del Sur pide a los periodistas corroborar sus fuentes. Además, los tres niveles de gobierno siguen en la búsqueda de la periodista.

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“Le pedimos el favor a todos que no desvirtúen la noticia ni apaguen la intensidad de la búsqueda de nuestra compañera. Verifiquen sus fuentes antes de publicar y apóyennos a localizarla”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...