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La planta que purifica el aire, sobrevive en el baño sin luz y cuesta menos de 50 pesos: por qué el pothos es la favorita de los departamentos en la CDMX

Olvídate de plantas caras y delicadas: el pothos es resistente, barato y capaz de limpiar el aire del hogar

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Planta Pothos con enredaderas largas colgando en un departamento soleado. Se ven estantes de madera, libros, un tocadiscos y otras plantas cerca de una ventana.
El pothos, resistente y de bajo costo, se adapta a rincones con poca luz y ayuda a limpiar el aire, lo que lo convierte en la planta preferida en departamentos de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Epipremnum aureum, conocido como pothos o teléfono, ha encontrado un lugar privilegiado en los departamentos de la Ciudad de México.

Su popularidad no es casualidad: su capacidad para mejorar la calidad del aire, sobrevivir en espacios con poca luz y su precio accesible lo han convertido en el favorito de quienes habitan viviendas urbanas compactas.

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Calidad del aire y función biológica complementaria

En la capital mexicana, la contaminación atmosférica y la acumulación de compuestos orgánicos volátiles (COV) dentro de los hogares son problemas documentados por instituciones como la Organización Mundial de la Salud.

Distintos estudios de fisiología vegetal y el ya célebre Estudio de Aire Limpio de la NASA han demostrado que el pothos puede absorber y metabolizar ciertos COV como benceno y formaldehído.

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No obstante, el pothos debe considerarse un filtro biológico complementario y nunca la única medida para mejorar el aire interior.

En la práctica cotidiana de los departamentos de la CDMX, el pothos ayuda a crear microzonas de aire más limpio en áreas pequeñas y de baja ventilación, como baños y pasillos.

Este efecto es local y no reemplaza los sistemas de ventilación ni la eliminación de contaminantes en la fuente.

Adaptabilidad extrema: el “rey” del baño sin ventanas

La arquitectura contemporánea en la Ciudad de México, caracterizada por el aislamiento térmico y acústico, ha favorecido la proliferación de espacios interiores con escasa luz natural y altos niveles de humedad ambiental.

En este entorno, el Epipremnum aureum se distingue por su notable capacidad de adaptación, respaldada por investigaciones de servicios universitarios y literatura científica especializada.

De acuerdo con la Universidad de Wisconsin, el pothos prospera en condiciones de luz filtrada o tenue y soporta una amplia gama de temperaturas y humedad, aunque desarrolla su mejor crecimiento en ambientes cálidos y húmedos típicos de los interiores urbanos.

Sin embargo, se advierte que el exceso de agua es el principal factor de riesgo para la planta: cuando el sustrato permanece húmedo constantemente, las raíces sufren hipoxia, lo que ocasiona pudrición y la pérdida de la planta.

Por ello, se recomienda dejar secar la superficie del sustrato antes de volver a regar, prestando atención al estado del suelo y no a una frecuencia fija.

Estudios publicados en la Egyptian Journal of Botany complementan esta visión al demostrar que el pothos tolera bien la baja luminosidad y la humedad ambiental, pero su contenido de clorofila y eficiencia fotosintética disminuyen significativamente si el sustrato se mantiene con un exceso de agua superior al 40 %.

Los autores concluyen que, aunque la planta es resistente, su vigor disminuye en ambientes encharcados, y recomiendan dejar el sustrato secar visiblemente antes de cada riego para evitar daños a las raíces.

Planta pothos frondosa en maceta de terracota sobre un estante de madera en un baño. Se observa una bañera antigua, azulejos y una ventana al fondo.
El pothos prospera en condiciones de luz filtrada o tenue y soporta una amplia gama de temperaturas y humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar la planta en CDMX

El acceso al pothos en la Ciudad de México se ha democratizado gracias a la abundancia de mercados locales como Cuemanco, Jamaica o Coyoacán, donde se pueden adquirir plantas jóvenes por 15 a 50 pesos mexicanos.

Esta accesibilidad se debe a la facilidad de propagación vegetativa: cualquier persona puede multiplicar sus plantas a partir de esquejes, lo que fomenta la oferta abundante y precios bajos.

La cadena corta entre productores y consumidores elimina intermediarios y permite que el verde llegue a todos los bolsillos.

Así, la integración de plantas en los hogares urbanos ya no es un lujo, sino una posibilidad real y cotidiana.

Más allá de la purificación: confort térmico y bienestar emocional

La transpiración de las hojas del Epipremnum aureum ayuda a regular la humedad y la temperatura en su entorno inmediato, lo que aporta confort en ambientes secos o durante olas de calor urbano.

Este fenómeno de enfriamiento evaporativo y humidificación ha sido documentado en estudios de fisiología vegetal y síntesis como la de la Universidad de Wisconsin, que señala que, gracias a la transpiración, el pothos contribuye a mejorar el microclima doméstico.

Por otro lado, el contacto con plantas vivas, como el pothos, aporta beneficios psicológicos y cognitivos consistentes.

El estudio “Effects of Indoor Plants on Human Functions: A Systematic Review with Meta-Analyses” concluye que la presencia de plantas en interiores favorece la reducción del estrés, mejora el estado de ánimo, e incrementa la sensación de bienestar y la atención dirigida de los ocupantes, tanto en entornos domésticos como laborales.

Precauciones y versatilidad

De acuerdo con la Universidad de Wisconsin, si bien el pothos es seguro para los humanos, contiene cristales de oxalato de calcio que pueden afectar a mascotas si mastican sus hojas.

Por ello, se recomienda colocar las plantas en lugares elevados o colgantes fuera del alcance de perros y gatos.

Su flexibilidad permite su uso en formatos diversos: desde macetas tradicionales hasta cultivos hidropónicos en agua, donde las raíces actúan como filtros naturales en acuarios o floreros.

Infografía ilustrada sobre el pothos, mostrando sus beneficios para el aire interior y el bienestar, junto con consejos de cuidado y precauciones para mascotas.
El pothos (Epipremnum aureum) purifica el aire interior, regula la humedad y mejora el bienestar, siendo una planta ideal y adaptable para hogares urbanos, aunque requiere cuidados específicos para prosperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción verde y realista para la vida urbana

El pothos se ha consolidado como la planta predilecta de los departamentos de la Ciudad de México, no solo por su bajo costo y fácil mantenimiento, sino porque responde a necesidades reales: mejora localmente la calidad del aire, aporta decoración viva en espacios sombríos y está al alcance de todos gracias a los mercados locales.

Las personas que integran pothos en sus hogares acceden a un recurso natural que contribuye al bienestar ambiental y emocional de forma sencilla, realista y sin grandes inversiones.

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