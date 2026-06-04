Paciente y recepcionista del IMSS se enfrentan a golpes en San Luis Potosí

El incidente ocurrió en la Clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí (Google Maps)

El conflicto físico entre una paciente y una recepcionista en la Clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí desencadenó una rápida reacción institucional y generó debate por el video viral.

El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, llevó al Instituto Mexicano del Seguro Social a condenar cualquier tipo de agresión y a anunciar una investigación interna sobre lo sucedido.

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El enfrentamiento ocurrió el miércoles 3 de junio de 2026, en el consultorio 27 de la Unidad Médica Familiar Nº 47, donde una derechohabiente, cansada de lo que describió como “malos tratos reiterados”, perdió la paciencia e inició una discusión con una trabajadora del área administrativa.

Así fue la agresión a una recepcionista en la clínica 47 (Especial)

La disputa escaló hasta los golpes y patadas, mientras otros usuarios intentaban separar a las involucradas.

En las imágenes difundidas, se observa cómo la paciente reclama airadamente por no haber sido atendida conforme a su turno. La empleada responde con hostilidad, lo que deriva en un forcejeo frente a otros derechohabientes que presenciaban la escena.

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Reacción del IMSS y medidas anunciadas

El IMSS se pronunció poco después de la difusión del video, dejando claro que rechaza “cualquier tipo de agresión física o emocional que ponga en riesgo la integridad de las personas”.

La institución también informó que realizará una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan según su normativa.

Según el comunicado oficial, ya se brinda seguimiento al caso y acompañamiento a las personas involucradas. Además, el IMSS recordó que mantiene programas de capacitación para el personal y que los usuarios pueden presentar quejas en los módulos de Trato Digno de todas las clínicas.

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El incidente se convirtió en tema de conversación en la comunidad, al exponer la tensión que puede existir entre usuarios y trabajadores del sector salud. La viralización del video empujó a las autoridades a actuar con celeridad y transparencia.

Quienes se preguntan qué originó el conflicto en la Clínica 47 del IMSS deben saber que la confrontación comenzó cuando la paciente reclamó la falta de atención y el presunto salto de su turno.

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Frenan doble pensión en el IMSS ¿A quiénes afecta?

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la posibilidad de que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban de forma simultánea la jubilación por años de servicio y la pensión de vejez establecida en la Ley del Seguro Social.

El fallo, aprobado por unanimidad bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, impacta exclusivamente a quienes están sujetos al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del contrato colectivo del Instituto.

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La decisión del máximo tribunal surgió tras una controversia legal en la que empleados del IMSS, en su doble calidad de trabajadores y asegurados, exigieron ambos beneficios al momento de su retiro.

La Corte concluyó que el RJP —acordado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social— ya contempla prestaciones superiores a las de la legislación general, por lo que autorizar el cobro íntegro de ambas prestaciones implicaría una duplicidad económica injustificada.

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A quiénes afecta el fallo de la Suprema Corte

El alcance de la resolución es limitado: solo incide en los trabajadores y jubilados del IMSS que pertenecen al régimen previsto en el contrato colectivo del Instituto.

La medida no afecta a quienes cotizan o se pensionan en empresas privadas, dependencias gubernamentales u otras entidades distintas al IMSS. Tampoco elimina derechos adquiridos ni modifica los requisitos o montos de quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 o la de 1997.

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La SCJN fundamentó su determinación en que ambos beneficios —la jubilación contractual y la pensión de vejez— cumplen el mismo objetivo: proporcionar protección económica durante el retiro. Por eso, negar el pago simultáneo no vulnera el derecho a la seguridad social, ya que los trabajadores del Instituto continúan recibiendo una protección suficiente para su retiro.

En términos sencillos, la Suprema Corte estableció que los empleados del IMSS sujetos al régimen sindical de jubilación no pueden recibir al mismo tiempo las dos prestaciones, pues ambas buscan garantizar ingresos en la etapa de retiro.

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