Visas revocadas a gobernadores mexicanos: ¿pueden recuperarlas y qué sigue para los funcionarios señalados por EEUU?

Cancelación de visas a políticos mexicanos abre nuevo foco de tensión con EEUU.

La cancelación de visas a gobernadores, alcaldes y dirigentes políticos mexicanos ha abierto un nuevo frente de incertidumbre en la relación bilateral.

Mientras Washington insiste en que estas decisiones son asuntos soberanos y no afectan los vínculos con México, crecen las dudas sobre si los funcionarios afectados podrán recuperar sus documentos migratorios y bajo qué condiciones.

PUBLICIDAD

Estados Unidos descarta impacto en la relación bilateral por revocación de visas

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la revocación de visas a funcionarios mexicanos no debería afectar la relación entre ambos países.

La portavoz Natalia Molano sostuvo que las decisiones en materia migratoria forman parte de las facultades soberanas del Gobierno estadounidense y se aplican sin importar el cargo político de la persona involucrada.

PUBLICIDAD

Visas canceladas a políticos mexicanos: Washington mantiene silencio y tensión crece.

Según explicó, una visa no garantiza el ingreso a territorio estadounidense y las autoridades tienen la facultad de retirarla cuando consideran que existen razones legales para hacerlo.

Además, recordó que los expedientes migratorios están protegidos por normas de privacidad, por lo que generalmente no se hacen públicos los motivos específicos de cada caso.

PUBLICIDAD

Gobernadores de Sonora y Tamaulipas se suman a la lista

La polémica se reavivó tras un reporte periodístico que señaló que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de Washington.

Alfonso Durazo, entre los gobernadores señalados por revocación de visas en EEUU. EFE/ José Méndez

Ambos gobiernos rechazaron categóricamente las versiones que los vinculan con actividades ilícitas y aseguraron que no existe evidencia pública que respalde tales señalamientos.

Con estos nombres, la lista de políticos mexicanos que han reconocido o enfrentado reportes sobre la cancelación de sus visas continúa creciendo, incluyendo gobernadores, alcaldes, dirigentes partidistas y exfuncionarios.

PUBLICIDAD

¿Se puede recuperar una visa revocada?

Uno de los principales cuestionamientos es si los funcionarios afectados pueden recuperar su visa. La respuesta es sí, aunque el proceso no es automático ni está garantizado.

Cuando una visa es revocada, la persona puede iniciar un nuevo procedimiento ante las autoridades estadounidenses para solicitar otro documento migratorio.

Crédito: Difusión

Sin embargo, cada caso es evaluado de manera individual y la aprobación dependerá de los motivos que originaron la cancelación.

En algunos escenarios, una visa puede ser revocada por errores administrativos, inconsistencias en la información proporcionada o antecedentes que las autoridades consideran relevantes.

En otros casos, la decisión puede estar relacionada con investigaciones o alertas de seguridad, situaciones que suelen complicar cualquier intento de recuperación.

Casos recientes muestran distintos escenarios

Los casos conocidos públicamente reflejan que no todas las cancelaciones responden a las mismas circunstancias.

Marina del Pilar asegura desconocer motivos de la revocación de su visa. (Foto: redes sociales)

Por ejemplo:

Marina del Pilar Ávila informó que desconoce las razones por las cuales fue revocada su visa .

Carlos Torres enfrenta investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros.

Nuevo México. Brighite Granados afirmó que la medida estaría vinculada con una infracción de tránsito registrada hace aproximadamente una década en

Algunos alcaldes han señalado que simplemente fueron notificados de la cancelación sin recibir mayores explicaciones.

Esta diversidad de situaciones demuestra que no existe una sola causa detrás de las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses.

La confidencialidad complica conocer los motivos reales

Uno de los principales obstáculos para los afectados es que Estados Unidos no suele revelar públicamente las razones específicas de una revocación.

La confidencialidad de EU complica conocer las razones de la cancelación de visas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Departamento de Estado, la información relacionada con visas está protegida por leyes de privacidad, por lo que únicamente la persona involucrada recibe detalles sobre su situación migratoria.

PUBLICIDAD

Esta política ha generado especulaciones y controversias políticas en México, especialmente cuando se trata de figuras públicas o funcionarios de alto nivel.

Qué podría ocurrir en los próximos meses

El tema podría seguir creciendo conforme aparezcan nuevos casos o se conozcan más detalles sobre funcionarios afectados.

Los escenarios más probables incluyen:

Solicitudes de nuevas visas por parte de los funcionarios involucrados.

Recursos administrativos para aclarar o revisar expedientes.

Mayor presión política para conocer las causas de las cancelaciones.

Nuevos reportes sobre figuras públicas mexicanas sujetas a medidas migratorias.

Continuidad de la postura estadounidense de mantener en reserva los detalles de cada caso.

Por ahora, la posición oficial de Washington es clara: las decisiones sobre visas forman parte de su política interna y no deben interpretarse como una señal de ruptura con México.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para los gobernadores y políticos señalados, el verdadero desafío será demostrar que pueden recuperar el acceso a Estados Unidos y despejar las dudas que han surgido alrededor de sus casos.