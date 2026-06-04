Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

La ex pareja del cantante compartió que su experiencia fue ajena a escenas conflictivas y que lo considera un buen hombre (IG)

En medio del reciente escándalo por las acusaciones contra José Manuel Figueroa, la conductora Marie Claire Harp se pronuncia públicamente en defensa de su ex pareja, asegurando que durante su relación nunca vivió malos tratos.

Así, su testimonio añade un matiz relevante y una visión distinta al debate sobre la figura del heredero de la dinastía Figueroa.

Marie Claire Harp defendió a José Manuel Figueroa señalando que, en los casi dos años que duró su noviazgo y compromiso, el cantante “siempre fue una persona a la que quiero mucho” y nunca tuvo problemas relacionados con violencia o malos tratos. La presentadora aclaró que terminó su relación en 2023, principalmente por incompatibilidad de agendas laborales.

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Las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa

La polémica se desató cuando Imelda Tuñón —viuda de Julián Figueroa— acusó públicamente a José Manuel Figueroa de haber abusado sexualmente de su hermano cuando era niño. Estas declaraciones surgieron tras la filtración de un audio donde Tuñón señala a Figueroa y también cuestiona a Maribel Guardia por supuestamente no haber intervenido ante dichos hechos.

Marie Claire Harp respaldó a José Manuel Figueroa tras acusaciones (IG: @marieclaireoficial)

Tuñón reconoció que compartir el audio fue un error motivado por la presión emocional del conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia por la custodia y herencia de su hijo. Tras la difusión del material, Figueroa rechazó las disculpas de Tuñón y presentó una demanda en su contra por daño moral y presunta violencia familiar y mediática.

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En la denuncia interpuesta, el cantante argumenta que las declaraciones de Tuñón afectaron su imagen y la memoria de su hermano fallecido, comprometiéndose a llevar la acción legal “hasta donde la ley llegue”. Por su parte, Tuñón afirma que la conversación originalmente era privada y que no tuvo la intención de perjudicar a Figueroa.

Marie Claire Harp comparte su experiencia personal con Figueroa

Al ser abordada sobre el tema en una presentación pública, Marie Claire Harp reiteró su pleno respaldo a José Manuel Figueroa y expresó sentirse “orgullosa” por la manera en que él enfrenta el proceso legal.

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Harp explicó que, a lo largo de su noviazgo y compromiso, jamás vivió episodios de malos tratos, enfatizando que siempre percibió al cantante como una buena persona, aunque reconoció algunos “rasgos de macho vernáculo”.

La conductora enfatizó que no vivió episodios negativos durante su relación y aplaudió la reacción legal del intérprete (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

La conductora puntualizó los aspectos centrales de su experiencia:

No experimentó situaciones de violencia ni malos tratos durante la relación.

La relación terminó en 2023 por agendas incompatibles, no por problemas personales.

Considera que las leyes deben aplicarse por igual, sin distinciones de género.

Aplaude que Figueroa haya decidido defenderse a través de vías legales.

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Durante la presentación del reality show “¿Quién es mejor?”, Harp insistió en que su ex pareja ha cuidado tanto el ámbito personal como el legal y sostuvo una percepción positiva sobre él incluso tras la ruptura.

“Sí he visto que ha tenido una movilización tanto en lo legal como en lo personal, cosa que me llena de mucho orgullo porque a él siempre le decía que se tenía que defender y eso es lo que está haciendo”, expuso Marie Claire Harp.

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José Manuel Figueroa desea conocer a su sobrino, hijo de Julián Figueroa - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La postura pública de Marie Claire Harp ha generado diversas opiniones en redes sociales y medios del espectáculo, intensificando la cobertura del caso. Usuarios y seguidores han resaltado el contraste entre la versión de Harp y las acusaciones lanzadas por Imelda Tuñón, generando debates respecto a la legitimidad de los señalamientos y las distintas experiencias personales con el cantante.