México

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

La conductora enfatizó que no vivió episodios negativos durante su relación y aplaudió la reacción legal del intérprete

Guardar
Google icon
Marie Claire Harp,José Manuel Figueroa, tv notas
La ex pareja del cantante compartió que su experiencia fue ajena a escenas conflictivas y que lo considera un buen hombre (IG)

En medio del reciente escándalo por las acusaciones contra José Manuel Figueroa, la conductora Marie Claire Harp se pronuncia públicamente en defensa de su ex pareja, asegurando que durante su relación nunca vivió malos tratos.

Así, su testimonio añade un matiz relevante y una visión distinta al debate sobre la figura del heredero de la dinastía Figueroa.

Marie Claire Harp defendió a José Manuel Figueroa señalando que, en los casi dos años que duró su noviazgo y compromiso, el cantante “siempre fue una persona a la que quiero mucho” y nunca tuvo problemas relacionados con violencia o malos tratos. La presentadora aclaró que terminó su relación en 2023, principalmente por incompatibilidad de agendas laborales.

PUBLICIDAD

Las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa

La polémica se desató cuando Imelda Tuñón —viuda de Julián Figueroa— acusó públicamente a José Manuel Figueroa de haber abusado sexualmente de su hermano cuando era niño. Estas declaraciones surgieron tras la filtración de un audio donde Tuñón señala a Figueroa y también cuestiona a Maribel Guardia por supuestamente no haber intervenido ante dichos hechos.

(IG: @marieclaireoficial)
Marie Claire Harp respaldó a José Manuel Figueroa tras acusaciones (IG: @marieclaireoficial)

Tuñón reconoció que compartir el audio fue un error motivado por la presión emocional del conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia por la custodia y herencia de su hijo. Tras la difusión del material, Figueroa rechazó las disculpas de Tuñón y presentó una demanda en su contra por daño moral y presunta violencia familiar y mediática.

PUBLICIDAD

En la denuncia interpuesta, el cantante argumenta que las declaraciones de Tuñón afectaron su imagen y la memoria de su hermano fallecido, comprometiéndose a llevar la acción legal “hasta donde la ley llegue”. Por su parte, Tuñón afirma que la conversación originalmente era privada y que no tuvo la intención de perjudicar a Figueroa.

Marie Claire Harp comparte su experiencia personal con Figueroa

Al ser abordada sobre el tema en una presentación pública, Marie Claire Harp reiteró su pleno respaldo a José Manuel Figueroa y expresó sentirse “orgullosa” por la manera en que él enfrenta el proceso legal.

Harp explicó que, a lo largo de su noviazgo y compromiso, jamás vivió episodios de malos tratos, enfatizando que siempre percibió al cantante como una buena persona, aunque reconoció algunos “rasgos de macho vernáculo”.

José Manuel Figueroa
La conductora enfatizó que no vivió episodios negativos durante su relación y aplaudió la reacción legal del intérprete (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

La conductora puntualizó los aspectos centrales de su experiencia:

  • No experimentó situaciones de violencia ni malos tratos durante la relación.
  • La relación terminó en 2023 por agendas incompatibles, no por problemas personales.
  • Considera que las leyes deben aplicarse por igual, sin distinciones de género.
  • Aplaude que Figueroa haya decidido defenderse a través de vías legales.

Durante la presentación del reality show “¿Quién es mejor?”, Harp insistió en que su ex pareja ha cuidado tanto el ámbito personal como el legal y sostuvo una percepción positiva sobre él incluso tras la ruptura.

“Sí he visto que ha tenido una movilización tanto en lo legal como en lo personal, cosa que me llena de mucho orgullo porque a él siempre le decía que se tenía que defender y eso es lo que está haciendo”, expuso Marie Claire Harp.

José Manuel Figueroa desea conocer a su sobrino, hijo de Julián Figueroa - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México
José Manuel Figueroa desea conocer a su sobrino, hijo de Julián Figueroa - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La postura pública de Marie Claire Harp ha generado diversas opiniones en redes sociales y medios del espectáculo, intensificando la cobertura del caso. Usuarios y seguidores han resaltado el contraste entre la versión de Harp y las acusaciones lanzadas por Imelda Tuñón, generando debates respecto a la legitimidad de los señalamientos y las distintas experiencias personales con el cantante.

Temas Relacionados

José Manuel FigueroaImelda TuñónMarie Claire Harpmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

El hombre es buscado en México por su posible responsabilidad en el delito de desaparición forzada

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

Tres ejercicios de fuerza para tonificar los glúteos sin sentadillas

El fortalecimiento de los glúteos no depende exclusivamente de la sentadilla, estos ejercicios ofrecen alternativas eficaces para trabajar toda la musculatura glútea

Tres ejercicios de fuerza para tonificar los glúteos sin sentadillas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: servicio parcial en la Línea 2 por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: servicio parcial en la Línea 2 por obras

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en estas zonas de la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en estas zonas de la capital y Edomex

Precio del dólar hoy en México: “Súper peso” recupera terreno y cotiza al alza este 4 de junio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: “Súper peso” recupera terreno y cotiza al alza este 4 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

Rocío Nahle desmiente localización de Roxana Guzmán, periodista secuestrada por un comando armado en Veracruz

Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos

Arrestan a 12 presuntos integrantes de una célula dedicada a la venta de droga afuera de escuelas en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el hate a su familia y abre la puerta a una colaboración con Majo Aguilar

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La Fatshionista se declara pansexual a los 37 años y convierte el Mes del Orgullo LGBT+ en una poderosa confesión personal

Dalilah Polanco responde a la polémica con Mar Contreras y aclara sus declaraciones: “No somos moneditas de oro”

DEPORTES

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026, según reportes: Memo Vázquez apunta a ser el relevo

Los 5 postres callejeros mexicanos que todo turista debe probar en el Mundial 2026

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con el único niño mexicano que fue a verlos previo al Mundial 2026