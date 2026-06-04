Rocío Nahle desmiente localización de Roxana Guzmán, periodista secuestrada por un comando armado en Veracruz

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, desmintió este jueves 4 de junio los reportes que circularon en redes sociales sobre la localización de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital.

La mandataria confirmó que la búsqueda continúa activa y que elementos federales enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum llevan tres días desplegados en la zona sur del estado.

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Nahle hizo las declaraciones a la prensa afuera del Palacio Legislativo, donde descartó que Guzmán Ramírez hubiera sido encontrada golpeada en un barranco en Coatzacoalcos.

La gobernadora se negó a revelar líneas de investigación y remitió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que informara en su momento.

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“Hay que ser responsables. Dejen que lo diga la Fiscalía”, dijo la mandataria a medios de comunicación.

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