Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

El anuncio del documental Testigos: la verdad tiene voz que promete revelar detalles inéditos sobre el asesinato de Paco Stanley generó reacciones inmediatas en el medio artístico y entre familiares del conductor.

La expectativa creció luego de que se difundió que la nueva producción incluiría presuntos testimonios de testigos protegidos y podría cambiar la percepción sobre los involucrados en el caso ocurrido hace veintisiete años.

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Paul Stanley reacciona al próximo documental

Paul Stanley, conductor y actor, fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre el documental.

El hijo del presentador afirmó desconocer los detalles y se mostró sorprendido por la existencia del proyecto. “No tengo idea, bro. La neta, no tengo idea. Pues esperar a ver qué pasa”, respondió ante las cámaras de Eden Dorantes.

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(Captura Instagram: @paulstanleyd)

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el documental exima a Mario Bezares y a Paola Durante, Paul insistió en que no conocía el contenido:

“No sé ni de qué me estás hablando. Ya que salga, pues ya”.

Respecto a la expectativa de que se revele el nombre del presunto asesino de su padre, concluyó: “Pues bueno, quien tenga que pagar, pues pagará culpas”.

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Sobre los sentimientos al ver revivido el caso de su padre una vez más, Paul fue directo:

“Mi papá ya está muerto, desde hace mucho tiempo. O sea, nadie, nada, ni, ni verdades o no verdades de mucha gente, pues lo va a revivir. O sea, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”.

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Fotos: Tw/@GilbertoBrenis Ig/@paulstanleyd

Paola Durante rompió en llanto al enterarse del contenido del documental

Por otro lado, Paola Durante reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio al conocer que el nuevo documental podría revelar la identidad del responsable del asesinato de Paco Stanley y deslindar su nombre después de años de señalamientos.

“He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”, confesó Durante en entrevista para De primera mano.

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(De primera mano/Captura de pantalla)

Explicó que la noticia la tomó desprevenida y que espera que este proyecto marque el inicio de la justicia para ella y su familia.

“Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz, estoy agradecida con Dios, con la vida, con mi madre, porque mi mamá luchó por el día de hoy”, expresó frente a las cámaras.

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La exedecán también recordó cómo la muerte de su madre estuvo marcada por la preocupación por su situación y la persecución mediática.

“Estoy muy contenta de regresar a ser la rubia y aparte que todo México sepa de verdad que yo no fui, que soy inocente, que cometieron una gran injusticia conmigo y con mi familia”.

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En la transmisión del programa de Imagen Televisión, el conductor Lalo Carrillo anunció que el documental promete ofrecer cuatro revelaciones fundamentales: el nombre de quien habría dado la orden de asesinar a Stanley, la razón detrás del crimen, la identidad del sicario que disparó y la confirmación, por parte de nuevos testigos, de la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante.