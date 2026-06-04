Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

El sujeto detenido (X/@EROLosAngeles)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de un ex militar mexicano que, según los reportes periodísticos, estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) señala que el sujeto recientemente capturado permanecerá bajo custodia de la institución.

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“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martínez-Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas”, es parte del informe de las autoridades compartido el 4 de junio.

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